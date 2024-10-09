СК: Арестованные по делу об убийствах священник и военный связаны с криминалом

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Следствие полагает, что арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательствах в 1997-2018 годах в Белгородской области священник Станислав Дементьев, военный Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов имеют обширные связи в криминальном мире.
Это следует из судебных материалов, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости. Именно поэтому было решено оставить обвиняемых под стражей, так как, оставаясь на свободе и обладая широкими криминальными связями, они могли бы препятствовать следствию, скрывать улики и координировать свои действия с другими участниками преступлений с целью создания ложных доказательств своей невиновности. Либо просто скрыться от суда и следствия.
Уголовное дело было возбуждено в Белгороде в 2018 году по поводу пропажи человека. В ходе его расследования была выявлена целая цепочка преступлений, совершённых Дементьевым, Селютиным и Морозовым на протяжении длительного времени. По делу уже произведено множество различных экспертиз, опросов свидетелей, очных ставок и других следственных действий, но сбор доказательств ещё продолжается.
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