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СК даст правовую оценку уголовному преследованию чиновников РФ на Украине

18 мая 2024, 23:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил оценить с правовой точки зрения заочное предъявление государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову и российским офицерам, сообщили в СК.
«Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников», – отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

Также представители структуры заявили, что в рамках расследования уголовного дела следователи определяет конкретных должностных лиц, которые приняли незаконные решения о привлечении к уголовной ответственности.



Ранее ГБР Украины заявил о заочном предъявлении обвинений Бортникову, Золотову и ряду высокопоставленных офицеров России.

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Раскрыта дата появления пилотных зон связи 5G во всех российских регионах
Минцифры: пилотные зоны 5G появятся в каждом субъекте России к 2030 году
18 мая 2024, 20:18

Фото: iStock/AnuchaCheechang

Пилотные зоны 5G должны появиться во всех субъектах России к 2030 году. Об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко в ходе пленарной сессии «Экономика данных и цифровой трансформации государства».
Он подчеркнул, что помимо пилотных зон в каждом субъекте, в 16 городах России с численностью свыше одного миллиона человек должны появиться уже коммерческие сети, которые начнут предоставлять услуги на сетях пятого поколения.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Московская и Ленинградская области.

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#минцифры
#россия
#развитие
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Нападавшую на людей мартышку поймали в Хабаровском крае
18 мая 2024, 19:00

Фото: iStock/Seregraff

В Комсомольске-на-Амуре поймали мартышку, которая терроризировала местных жителей и укусила двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что хозяева регулярно выпускали животное, которое бегало по улицам и нападало на местных жителей. По словам одной из пострадавших от мартышки, ей пришлось зашивать руку из-за укуса.

Сотрудники экстренных служб смогли поймать агрессивную мартышку, которая была отправлена в ближайший питомник.

Ранее сообщалось, что крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом. Реакция местных жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.

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#животное
#сотрудники
#хабаровский край
#зоопарк
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Россия отправила в КНР первый «Мясной шаттл»
18 мая 2024, 18:45

Фото: iStock/btgbtg

Транспортная группа компаний Fesco в содействии с Российским экспортным центром (РЭЦ) отправили в Китай первый поезд «Мясной шаттл», об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в интервью для ТАСС.
По её словам, первый специализированный поезд, в котором находится говядина от компании «Мираторг», проделает путь из Брянска в Китай.

«Регулярная логистика — очень важный компонент для российских и китайских компаний: на переговорах представлен не только товар, который предлагается к продаже, но и сервис по его доставке», — заявила Никишина.

Гендиректор РЭЦ также выразила убеждение, что российская мясная продукция будет высоко оценена потребителями на китайском рынке.

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#китай
#россия
#мясо
#торговля
#поезд
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В Подмосковье состоялось награждение победителей конкурса «Семья Года»
18 мая 2024, 18:39

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье наградили победителей регионального этапа конкурса «Семья Года». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В региональном этапе конкурса свыше 300 жителей из 33 городов Московской области.

«Сегодня в нашем детском лагере «Литвиново» мы открыли большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса «Семья Года». Для участников семейного заезда проходят выступления артистов, мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничная ярмарка», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По итогам конкурса Орденом Материнская слава награждена семья Дубровиных и шесть семей получили письма с благодарностями от министерства.

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#семья
#ярмарка
#концерт
#квест
#сво
#людмила болатаева
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Дети из ЛНР побывали в музее «Новый Иерусалим» в Истре
18 мая 2024, 18:04

Фото: пресс-служба МИСК Московской области

Дети из ЛНР посетили музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье в рамках экскурсионной программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
16 мая воспитанники из отделений «Семейного центра» в ЛНР впервые приехали в Подмосковье.

В рамках экскурсии дети совместно с сообществом художников «Синергия добра» встретились с художниками и под чутким руководством профессионалов нарисовали масляными красками картины по выбранным сюжетам.

«В занятии приняли участие 19 детей. Знакомство с детьми провел участник проекта Синергия Добра — Александр Похилько — инвалид первой группы с рождения, художник, спортсмен и актер. Творчество влияет на раскрытие потенциала детей. Когда они рисуют, они не только создают произведения искусства, но и устанавливают связь со своим внутренним миром, учатся выражать свои эмоции, идеи и мысли через цвета, формы и линии. Этот процесс самовыражения может быть очень терапевтическим», — поделилась руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

После продуктивных занятий для детей были организованы выступления Хора центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа Гардемаринов».

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#экскурсии
#творчество
#лнр
#миск мо
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Глава Пушкино Красноцветов проверил ход строительства школ в округе
18 мая 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском округе ведутся капитальные ремонты и строительство школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Капитальный ремонт проводится в школах в микрорайоне Заветы Ильича, в р.п. Правдинский, в селе Братовщина.

«В школе № 11 трудятся 28 человек. Практически завершили демонтаж, кровельные работы, продолжается обновление фасада, началась чистовая отделка. Общая строительная готовность — 51%. В школе в р.п. Правдинский завершаются демонтажные работы, возведение перегородок, штукатурка стен. Проводятся работы по обновлению внутренних систем электроснабжения. Общая готовность составляет 55%. А в школе № 11 в селе Братовщина трудятся 53 человека. Также завершается демонтаж, штукатурка стен, ремонт фасада и кровли. Общая готовность — 55%», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

Также в микрорайоне Заветы Ильича над строительством школы на 550 работают 189 специалистов. На сегодняшний день готовность объекта составляет 44%.

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#школы
#максим красноцветов
#капремонт
#пушкино
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В Пушкино стартовал турнир по функциональному многоборью «Живая сталь»
18 мая 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Vll открытый турнир по функциональному многоборью «Живая сталь» проводится в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Соревнования проводятся на набережной реки Серебрянки.

В мероприятии принимают участие 42 спортсмена-любителя из Московской области.

«На соревнованиях ребятам нужно пробежать три километра на скорость, сделать за три минуты максимальное количество повторений становой тяги, а также показать технику гребли на тренажере и сделать протяжку блина с пола вверх над головой и многое другое», — поделились в пресс-службе.

Всех участников оценивает профессиональное жюри, и по окончанию открытого турнира победители получать грамоты и медали.

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#чемпионат
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Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»
18 мая 2024, 16:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки прошла масштабная экологическая акция «Лес будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Центральной площадкой проведения акции стал центр Старых Химок на улицах Калинина и Чапаева.

«Четыре десятка лип и каштанов мы высадили в самом центре Старых Химок — одной из самых популярных и любимых прогулочных зон у химчан. Ежегодно акция объединяет тысячи неравнодушных жителей. Химчане выходят на площадки целыми семьями. Все вместе мы делаем вклад в озеленение любимого города», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В акции «Лес будущего» приняли участие жители округа депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, активисты «Единой России» и волонтеры.

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#экология
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Жителей Ивантеевки предупредили о новых способах мошенничества через телефон
18 мая 2024, 15:40

Фото: istockphoto / artoleshko

Ивантеевская Энергосбытовая Компания предупреждает своих абонентов об участившихся случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Злоумышленники звонят жителям округа с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии.

«Злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовой компании и предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии. При этом они настоятельно просят сообщить им персональные данные клиента: ИНН, СНИЛС, паспортные данные. <…> Сотрудники АО «ИЭК» не занимаются телефонным информированием о существующих мерах соцподдержки граждан, а сбор и обработку персональных данных осуществляют строго в рамках требований действующего законодательства РФ», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что оформить льготы по ЖКУ можно только в учреждениях соцзащиты населения по месту регистрации, в МФЦ и через ЕПГУ.

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