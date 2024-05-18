СК даст правовую оценку уголовному преследованию чиновников РФ на Украине

Фото: сайт Кремля
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил оценить с правовой точки зрения заочное предъявление государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову и российским офицерам, сообщили в СК.
«Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников», – отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.
Также представители структуры заявили, что в рамках расследования уголовного дела следователи определяет конкретных должностных лиц, которые приняли незаконные решения о привлечении к уголовной ответственности.
Ранее ГБР Украины заявил о заочном предъявлении обвинений Бортникову, Золотову и ряду высокопоставленных офицеров России.
Читайте также:
Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны
СК РФ возбудил новое уголовное дело против петербургского душителя
Стало известно, какой срок грозит начальнику главного управления кадров Минобороны
Александр Климов