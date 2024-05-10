СК начал проверку романа Сорокина «Наследие» из-за сексуальных сцен с детьми

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В отношении романа Владимира Сорокина «Наследие» начали доследственная проверку из-за описания в произведении порнографичных сцен с несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ. Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — рассказал собеседник издания.В прошлом месяце пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщила, что издательство АСТ остановило продажи произведений Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни». По информации группы, вышеназванные книги содержат информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации.
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