Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки

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В Краснодаре подозревают жителя в нападении на участника Специального Вооруженного Отряда (СВО), сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».
Инцидент случился на улице Радио. По словам местных жителей, их сосед получил переломы обеих ног и только начал восстанавливаться. Мужчина передвигается при помощи специальной обуви и костыля.
Долгое время россиянин не мог спуститься к своей машине, но в тот день все же сделал это. Заведя автомобиль, он включил музыку, громкость которой не понравилась соседу.
В результате он напал на участника СВО, сбив того с ног, отобрав костыль и несколько раз ударив. Участник спецоперации не смог сопротивляться из-за проблем с ногами. О степени его полученных травм не сообщается. Очевидцы утверждают, что музыка не была слишком громкой.
Родственники пострадавшего обратились в полицию.
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Долгое время россиянин не мог спуститься к своей машине, но в тот день все же сделал это. Заведя автомобиль, он включил музыку, громкость которой не понравилась соседу.
В результате он напал на участника СВО, сбив того с ног, отобрав костыль и несколько раз ударив. Участник спецоперации не смог сопротивляться из-за проблем с ногами. О степени его полученных травм не сообщается. Очевидцы утверждают, что музыка не была слишком громкой.
Родственники пострадавшего обратились в полицию.
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Артем Кузьмин