СК начал проверку сведений о насилии в детском саду Севастополя

Фото: iStock/SB Arts Media
В Севастополе ведется проверка после того, как появилось видео, на котором сотрудница местного детского сада ударила ребенка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«После анализа СМИ и социальных сетей сотрудниками СК России был выявлен материал, включающий видео, на котором сотрудница детского сада в Ленинском районе Севастополя применяет насилие к маленькому ребенку на игровой площадке детского учреждения», — говорится в официальном сообщении.В настоящее время проводится проверка по факту нарушения прав ребенка, а также выясняются все обстоятельства инцидента.
Как уточнили в региональной прокуратуре, воспитательница ударила ребенка рукой по лицу во время прогулки. Отмечается, что женщина уже отстранена от исполнения обязанностей.
Читайте также:
В Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе
«Хотели замять»: На Урале воспитательница детсада одним травмировала девочку
Воспитательница детсада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом
Артем Кузьмин