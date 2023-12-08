«Хотели замять»: На Урале воспитательница детсада одним травмировала девочку

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В Свердловской области воспитательница детского сада травмировала девочку и попала на видео. Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн».
На кадрах видео, как девочка спотыкается и падает. Стоявшая рядом воспитательница схватила девочку за руку и резко потянула вверх. Девочка от боли садится на пол, вокруг нее собираются дети, а воспитательница уходит.
Увидевшая запись мать поделилась, что «аж подпрыгнула» от увиденного. ПО словам женщины, руководство учреждения не хотело придавать это огласке и заявила, что девочка упала. Руку девочке вправили 2 раза, один раз без наркоза.
Мать попросила перевести ребенка в другую группу. Позже воспитателю все же сделали выговор.
Ранее сообщалось, что в Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак