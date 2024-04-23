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В Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе

23 апреля 2024, 16:31
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В Поволжье сняли на видео повешенную на заборе воспитанницу детского сада. Ролик опубликовало издание «NewsNN | Нижний Новгород» в своем Telegram-канал.
На кадрах видно, что девочка не может отойти от забора, поскольку ее за одежду подвесили на одну из его досок. Рядом с ней стоит воспитательница. Через некоторое время она подходит к забору, жестом делает внушение ребенку и снимает с него.

Родители девочки обратились к заведующей детского сада. Та заявила, что ролик начинается не с начала «и еще надо доказать, что это она». Сообщается, что воспитательницу отстранили от работы. Проводится служебное расследование.



Ранее в Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Мать пришла забирать ребенка из сада и увидела у него кровоподтек под глазом. Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#работники
#расследование
#девочка
Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина
23 апреля 2024, 16:45

Фото: istockphoto/CreativaImages

В Московской области правоохранители задержали актёра и модель Евгения Агафонова. При себе у него нашли более килограмма кокаина.
Актёр был рекламным лицом многих известных российских и зарубежных брендов, передаёт ИА Регнум. Телезрителям он известен по съёмкам в рекламных роликах Pepsi и торговой марки одежды «Снежная королева». Теперь мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Полицейские остановили машину Haval F7X, которой управлял Агафонов, для досмотра. В багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Эксперты установили, что это кокаин. Сообщается, что перед задержанием сотрудники отдела по борьбе с наркотиками некоторое время следили за манекенщиком.

В отношении актёра возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (оборот наркотиков в особо крупном размере). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — до 20 лет лишения свободы.

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#сотрудники
#рф
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Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги
В Нижегородской области полиция задержала школьника, назвавшегося Гитлером
23 апреля 2024, 16:09

Фото: iStock/tiero

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области привлекли к ответственности десятиклассника, который представился Гитлером и заставил учащихся выкрикивать нацистские лозунги.
Об этом сообщило региональное управление МВД.

Ранее Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию, что в одной из школ Кстово учащийся представился Гитлером и заставлял детей приветствовать его поднятием руки.

По данным пресс-службы УМВД, произошедшее увидела учительница, которая вошла в класс. Она сообщила о случившемся директору, а тот – в полицию.

Как заявил сам десятиклассник, дети из пятого класса не давали ему делать домашнее задание на перемене. Тогда он решило испугать их, представившись Гитлером.

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#дети
#школа
#россия
#инцидент
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В ДНР заочно осудили на пожизненный срок морпеха ВСУ за убийство двух человек
23 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/AMilkin

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор морпеху ВСУ за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, старшего матроса Глеба Стрышко. Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что наказание он должен отбывать в исправительной колонии особого режима.

Суд установил, что в апреле 2022 года военный в Мариупольском металлургическом комбинате убил двух мирных жителей из-за подозрения их в содействии ВС РФ.

После этого Стрышко скрылся, а девятого августа того же года его объявили в международный розыск.

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#наказание
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#днр
#вс рф
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Украинский призывник умер от эпилепсии по дороге в учебный центр
На Украине военнообязанный умер от эпилепсии по дороге в военный учебный центр
23 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине призывник умер от эпилептического приступа в Закарпатской области, хотя военно-врачебная комиссия признала его годным для военной службы, сообщил уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Любинец в своем Telegram-канале.
«Я начал расследование по возможному нарушению прав человека. Это дело будет находиться под моим личным контролем», — заявил омбудсмен.
Любинец также отметил, что его представители будут активно работать в Львовской и Закарпатской областях, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

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#всу
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Готовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии
23 апреля 2024, 15:21

Фото: iStock/ronstik

Служба безопасности и информации Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини.
Об этом пишет информационное агентство CTK.

По данным издания, украинца задержали 22 апреля в городе Брно, когда он доставал оружие из тайника. Силовики описали его как психически нездорового и националистически настроенного человека.

Сам задержанный Марунич В. проживает в Чехии с 2021 года. До приезда в европейский город он был задержан на Украине за популяризацию детской порнографии и мошенничество.

Как отмечает чешская контрразведка, после задержания он подписал соглашение о сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины и стал его агентом.

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#чехия
#украина
#задержание
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В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт
ФСИН: сотни телефонов и сим-карт нашли в нижегородской ИК-6 в газовых баллонах
23 апреля 2024, 15:13

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

В исправительной колонии в Нижегородской области нашли крупную партию запрещенных предметов, включая более сотни сотовых телефонов, сим-карт и флешек. Как сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, все эти предметы спрятали в баллоны из-под пропана.
«Сотрудники ИК-6 ночью с 22 на 23 апреля 2024 года обнаружили склад с запрещенными предметами, спрятанными в бытовых баллонах пропана. При распиле баллонов были изъяты 130 сотовых телефонов, 115 SIM-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, зажигалки, дрожжи, флеш-карты, адаптеры, 10 гарнитур для сотовых телефонов, зарядные устройства, комплектующие для сотовых телефонов и прочие запрещенные предметы, которые запрещено хранить и использовать в учреждениях уголовно-исправительной системы», — говорится в сообщении.
Сотрудники оперативного отдела колонии выявили организаторов канала поставки запрещенных предметов, проводится проверка. Как отметили в ведомстве, это одна из крупнейших партий запрещенных предметов, которую удалось обнаружить сотрудникам ФСИН за последние годы.

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Baza: Глава МЧС Чечни угрожал изнасилованием задержавшим его полицейским
23 апреля 2024, 15:10

Фото: iStock/huettenhoelscher

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, которого задержали в состоянии алкогольного опьянения в Новолакском районе Дагестана, пообещал поставить на колени и изнасиловать задержавших его полицейских.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в МВД.

По словам полицейского, машина чиновника привлекла внимание, когда ехала по встречной полосе. Его остановили, произошел небольшой конфликт с инспектором, после чего чиновник резко дал по газам, поехав прямо на сотрудников полиции.

Для того, чтобы задержать генерал-майора, стражи правопорядка применили «ежа». После задержания Цакаев оскорблял их и угрожал изнасилованием, пишет Baza.

Стали известны новые подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева
Стали известны новые подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева

Затем на место прибыли бойцы Росгвардии Чечни, которые под угрозой насилия потребовали от полицейских отдать им Цакаева. Перед уходом глава МЧС пообещал правоохранителям поставить их на колени, после чего сел в машину и уехал вместе с силовиками.

Цакаева задержали на КПП «Герзель» в Дагестане 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это «постыдная провокация» и потребовал «выгнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра.

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#дагестан
#чечня
#полиция
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В Омске задержан священник, выставивший на киот икону с изображением Бандеры
23 апреля 2024, 15:02

Фото: istockphoto/Dzurag

Правоохранители Омской области задержали священнослужителя местной церкви. Он на территории своего прихода демонстрировал икону с изображением идеологов нацизма, включая Степана Бандеру.
Кроме того, как выяснили следователи, он распространял среди прихожан идею превосходства украинского народа над русским, сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Кроме Бандеры, на «иконе» также красовались изображения пособников нацизма Романа Шухевича и Иосифа Слипого.

Священник был задержан за реабилитацию нацизма и распространение идеи национального превосходства и исключительности украинской нации. По месту жительства задержанного при обыске были обнаружены материалы, оправдывающие действия украинских националистических организаций в годы Второй мировой войны.

В отношении священника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (оправдание нацизма) и части 2 статьи 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).

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#уголовное следователи
#ук
#священник
#рф
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В Подмосковье арестовали мужчину, забившего брата сковородой
23 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/BrianAJackson

34-летнму жителю подмосковного города Дедовск предъявили обвинение в убийстве родного брата, сообщает пресс-служба СК по Московской области.
«По данным следствия, 21 апреля между братьями произошла ссора, в процессе которой один из них ударил другого сковородой и обухом топора по голове и шее. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.
Место убийства осмотрели следователи и криминалисты. Были изъяты орудия убийства, взяты смывы. Кроме того, следователи провели допросы и на месте проверили показания.

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Башкирии полиция задержала трёх подозреваемых в избиении подростков. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия, совершённом группой лиц.

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#следственный комитет
#убийство
#криминал
#дедовск
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