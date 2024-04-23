В Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе

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В Поволжье сняли на видео повешенную на заборе воспитанницу детского сада. Ролик опубликовало издание «NewsNN | Нижний Новгород» в своем Telegram-канал.
На кадрах видно, что девочка не может отойти от забора, поскольку ее за одежду подвесили на одну из его досок. Рядом с ней стоит воспитательница. Через некоторое время она подходит к забору, жестом делает внушение ребенку и снимает с него.
Родители девочки обратились к заведующей детского сада. Та заявила, что ролик начинается не с начала «и еще надо доказать, что это она». Сообщается, что воспитательницу отстранили от работы. Проводится служебное расследование.
Ранее в Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Мать пришла забирать ребенка из сада и увидела у него кровоподтек под глазом. Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Родители девочки обратились к заведующей детского сада. Та заявила, что ролик начинается не с начала «и еще надо доказать, что это она». Сообщается, что воспитательницу отстранили от работы. Проводится служебное расследование.
Ранее в Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Мать пришла забирать ребенка из сада и увидела у него кровоподтек под глазом. Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова