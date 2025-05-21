СК наградил исполнительницу хита «Матушка» Татьяну Куртукову

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил грамотой певицу Татьяну Куртукову. Об этом артистка сообщила в личном блоге.
«Благодарю Александра Ивановича Бастрыкина и Константина Евгеньевича Корпусова за поддержку меня и моего творчества, а также за высокую оценку труда моей команды Gamma Music», — обратила внимание исполнительница хита «Матушка».
В феврале 2025 года в СК России прошло политическое информирование в формате дискуссионного клуба по теме «Ковчег человечества: роль России в сохранении культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей». В мероприятии приняла участие и Татьяна Куртукова.
Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)
Многие поклонники творчества артистки обрадовались такому событию. Они поздравили Татьяну в комментариях.
«Вы заслужили! Спасибо большое за прекрасное творчество!», «Так держать! Молодцы», «Люблю твою музыку», «Красотка», — отметили фанаты.
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