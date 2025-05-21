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Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Певица Aнна Asti отказалась участвовать в российском песенном конкурсе «Интервидение», который станет заменой «Евровидению». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что получила предложение выступить на конкурсе, однако из-за слишком загруженного графика ей пришлось отказаться.

«Мне предлагали в этом году, просто мы не успели физически. Определенной песни ещё не было, это было на уровне предложения. Мы были не против, но мы физически не могли по графику соответствовать, у нас стадионы готовятся», – объяснила причину отказа Asti на премьере RU TV.
Также артистка заинтриговала фанатов, заявив, что занимается подготовкой собственного шоу «Царица». По словам Анны, оно будет «мирового уровня, которого в Москве ещё не видели».

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#певица
#конкурс
#россия
#музыка
#проекты
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
21 мая 2025, 21:21

Саша Малой (фото: Telegram @sashamaloj)

Популярного российского комика Сашу Малого задержали в аэропорту после его возвращения в Россию из Азии. Историей артист поделился в видео на своём YouTube-канале.
Малой рассказал, что на паспортном контроле в аэропорту у него спросили, почему он отсутствовал в России три месяца. Комик ответил, что путешествовал по Азии и отдыхал. После этого его отправили на допрос.

В итоге, Малого провели по нескольким кабинетам, однако некоторые пограничники узнали его и заявили, что отправили на допрос случайно. Они добавили, что ситуация произошла из-за плохого настроения сотрудницы паспортного контроля.

Ранее в аэропорту Шереметьево был задержан известный стендап-комик Нурлан Сабуров. Ему вменили нарушение миграционного законодательства России и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

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#самолет
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#путешествие
#пограничники
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«Пришло время отпустить»: Волочкова раскрыла причину продажи роскошной квартиры от Керимова
Волочкова продала квартиру из-за затратного содержания жилья
21 мая 2025, 21:04

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова продала элитную квартиру в центре Петербурга, которую ей в 2001 году подарил Сулейман Керимов. Балерина объяснила, почему решила избавиться от недвижимости.
49-летняя артистка посетила премию RU.TV, где пообщалась с журналистами.

Волочкова подчеркнула, что продала квартиру не от нужды, как писали многие СМИ. Она пояснила, что жильё с годами стало для неё больше обузой, чем символом роскоши.

«Каждый месяц – гигантская коммуналка, всё это нужно было содержать, проветривать. А там дорогое убранство, потолки поднимали – вы себе не представляете. Два года назад её ещё и залило по вине управляющей компании», – объяснила балерина, слова которой приводит VOICE.
После потопа Волочкова подала в суд и выиграла процесс, однако, по её словам, компенсацию ей так и не выплатили.

Теперь артистка решилась на продажу жилья. Покупатель нашёлся очень быстро, поэтому «пришло время отпустить».

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«Уж пельмени ребенку можно налепить домашние»: Ольга Орлова столкнулась с хейтом из-за рациона дочери
Ольга Орлова ответила на хейт из-за кормления дочери покупными пельменями
21 мая 2025, 21:02

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова все время показывает, как ест ее двухлетняя дочь. Она всегда отмечает, что у наследницы отменный аппетит, и она почти всеядна.
Недавно Орлова поделилась видео с жующей пельмени дочерью. Тогда подписчики начали задавать вопросы о происхождении продукта. Телеведущая ответила, что пельмени покупные, а не домашние.

После такого признания некоторые фолловеры осудили Ольгу.

«С вашими доходами давно бы нашли поваров, они бы вам регулярно делали пельмени из домашнего мяса и тоненькое тесто без добавок», «Мы только сами лепим. У вас столько персонала, уж пельмени ребенку можно налепить домашние», «Ольга, у вас столько нянек — можно и налепить», «Интересно, Ольга хоть раз в жизни сама лепила?», «В любых полуфабрикатах, даже дорогих, есть вредные добавки. И неизвестно, что вместо мяса», — написали обеспокоенные подписчики Телеграм-канала певицы.

Дочь Ольги Орловой Анна (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)


Орлова уточнила, что не видит ничего зазорного в таких приемах пищи. Она и сама в малолетстве ела покупные пельмени, а вот самодельных отведать удавалось редко из-за высокой нагруженности родителей.

«Считаю, что самое неблагодарное блюдо — домашние пельмени: лепишь весь день, а съедается все за десять минут», — выразила свое мнение Ольга.

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#соцсети
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Прохор Шаляпин, объявивший о поиске работы, неожиданно раскрыл огромный заработок
Прохор Шаляпин заявил, что очень хорошо зарабатывает
21 мая 2025, 20:09

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Пару дней назад певец Прохор Шаляпин шокировал поклонников заявлением о поиске работы. Артист, ранее утверждавший, что «создан для счастья, любви и удовольствия», внезапно попросил прислать ему интересные вакансии.
Сегодня же выяснилось, что объявление, которое Прохор никак не объяснил, на самом деле связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает. В связи с этим он отказался от работы на телеканале «360», журналисты которого попросили прокомментировать ситуацию. Шаляпин убеждён, что работникам СМИ и не снились те суммы, которое он получает из своих источников.

«Спасибо, я хорошо зарабатываю, слава богу. На телеканале я столько не заработаю, даже если за десятерых буду работать», – убеждён певец.
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«Наша маленькая победа»: певица Пелагея выиграла суд против мужа, запретившего вывозить дочь за границу
Пелагея добилась в суде разрешения на вывоз дочери за границу
21 мая 2025, 19:55

Пелагея (фото: Instagram* @pelageya_insta)

Певице Пелагее удалось через суд добиться временного разрешения на выезд за границу для восьмилетней дочери Таисии. Ранее покидать территорию России ей запретил отец, хоккеист Иван Телегин.
Адвокат артистки Филипп Рябченко уточнил, что дочь Пелагеи теперь сможет выезжать за границу, но исключительно временно.

«Наша сегодняшняя маленькая победа позволила временно снять запрет на выезд Таси, который поставил её отец. Но, к сожалению, это ещё не финал», – заявил правозащитник, слова которого приводит StarHit.
Таисия (фото: Instagram* @pelageya_insta)

Рябченко добавил, что в скором времени певицы предстоит встретиться с бывшим супругом в апелляции, где он отстаивает из своих прав и обязанностей только запрет на выезд дочери. При этом от уплаты алиментов Телегин уклоняется почти год.

Также последний раз он видел дочь аж два года назад, а после начала судебных разбирательств перестал общаться с Таисией и по телефону. При этом защитник Пелагеи подчеркнул, что она никогда не выступала против встреч ребёнка с отцом.

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