Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)
Певица Aнна Asti отказалась участвовать в российском песенном конкурсе «Интервидение», который станет заменой «Евровидению». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что получила предложение выступить на конкурсе, однако из-за слишком загруженного графика ей пришлось отказаться.
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«Мне предлагали в этом году, просто мы не успели физически. Определенной песни ещё не было, это было на уровне предложения. Мы были не против, но мы физически не могли по графику соответствовать, у нас стадионы готовятся», – объяснила причину отказа Asti на премьере RU TV.Также артистка заинтриговала фанатов, заявив, что занимается подготовкой собственного шоу «Царица». По словам Анны, оно будет «мирового уровня, которого в Москве ещё не видели».
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Анастасия Чинкова