Егор Крид начнет продавать ювелирные изделия и нижнее белье

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) может начать продавать ювелирные изделия и кожаные сумки, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Отмечалось, что Роспатент согласовал заявку исполнителя хита «Потрачу». Сейчас у Егора Крида есть товарный знак Menshechem3, под которым он имеет право торговать ювелирными изделиями, аксессуарами, часами, кожаной галантереей и нижним бельем.
Ранее Роспатент не разрешил певцу SHAMAN зарегистрировать товарный знак «Я русский» на алкоголь, чтобы не оскорбить чувство достоинства россиян, сообщал Телеграм-канал Baza. Ярослав Дронов хотел зарегистрировать товарный знак «Я русский» в октябре 2024 года. Он подал две заявки: одна касалась алкоголя, а вторая включала в себя 17 категорий товаров и услуг. Однако по обеим артист получил отказ от Роспатента.
Читайте также:
Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей
Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения
«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ранее Роспатент не разрешил певцу SHAMAN зарегистрировать товарный знак «Я русский» на алкоголь, чтобы не оскорбить чувство достоинства россиян, сообщал Телеграм-канал Baza. Ярослав Дронов хотел зарегистрировать товарный знак «Я русский» в октябре 2024 года. Он подал две заявки: одна касалась алкоголя, а вторая включала в себя 17 категорий товаров и услуг. Однако по обеим артист получил отказ от Роспатента.
Читайте также:
Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей
Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения
«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева