Пассажирский автобус сгорел дотла в центре города в Приморье
В Приморье в городе Артём пассажирский автобус сгорел дотла. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры случившегося.
Инцидент произошёл на Центральной улице. Автобус следовал по своему обычному расписанию, но внезапно из-под капота повалил густой дым. Огонь спалил транспортное средство за считаные минуты. К счастью, пассажиры успели покинуть салон до того, как его уничтожило пламя – в результате никто не пострадал.
Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России оперативно прибыли на место — пожарная часть находится буквально через дорогу от места происшествия. Причина случившегося и примерный ущерб в настоящий момент устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке возбудили уголовное дело по факту незаконной регистрации 13 иностранцев в квартире местного жителя. Подробности читайте в нашем материале.
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