Появились новые сведения о россиянке, которую нашли без сознания после побега из рабства

11 августа 2026, 06:40

SHOT: Сбежавшую из скам-центра Мьянмы россиянку избили за отказ выполнять поручения

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Сбежавшую из скам-центра в Мьянме 19-летнюю россиянку принуждали участвовать в «романтических аферах». Она должна была обманом выманивать у мужчин деньги, а за отказ подвергалась избиениям, передает Telegram-канал SHOT.





Напомним, что о побеге гражданки РФ из трудового рабства стало известно вчера. По уточненной информации, девушка из Челябинска отправилась в Азию около двух месяцев назад после предложения подруги «легко заработать три тысячи долларов» (более двухсот тысяч рублей).



