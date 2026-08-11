Появились новые сведения о россиянке, которую нашли без сознания после побега из рабства
SHOT: Сбежавшую из скам-центра Мьянмы россиянку избили за отказ выполнять поручения
Сбежавшую из скам-центра в Мьянме 19-летнюю россиянку принуждали участвовать в «романтических аферах». Она должна была обманом выманивать у мужчин деньги, а за отказ подвергалась избиениям, передает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что о побеге гражданки РФ из трудового рабства стало известно вчера. По уточненной информации, девушка из Челябинска отправилась в Азию около двух месяцев назад после предложения подруги «легко заработать три тысячи долларов» (более двухсот тысяч рублей).
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Россиянка оказалась в городе Янгон, где её пытались принудить вести онлайн-диалоги с мужчинами и использовать свою красоту, чтобы склонить их к инвестициям в криптовалюту. Когда девушка отказалась выполнять задания, начались побои. Затем пострадавшую перевезли на окраину Тачилека и поселили в двухэтажном доме вместе с восемью мужчинами, которые постоянно играли в азартные игры.
К счастью, девушка сумела сбежать через границу в Таиланд, где её нашли местные жители у торгового центра. Сейчас россиянка находится в больнице. Она до сих пор в шоковом состоянии, но уже способна беседовать с правоохранителями.
По сведениям правозащитных организаций CSN/HTV, в скам-центрах Мьянмы удерживают более пяти тысяч человек, включая россиян. Эти объекты охраняются вооружёнными людьми и приносят организаторам миллиарды долларов в год.