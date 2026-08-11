В Приморье автомобиль врезался в три припаркованных вдоль дороги машины
В Приморье автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с тремя припаркованными машинами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария случилась во Владивостоке на улице Иртышской. По предварительным сведениям, водитель иномарки потерял контроль над автомобилем и врезался в три стоявших вдоль дороги транспортных средства – Mitsubishi Canter, Toyota Wish и Nissan AD. В результате ДТП никто не пострадал.
Стаж вождения виновника составляет 15 лет, за 2026 год он уже 13 раз нарушил правила дорожного движения (ПДД). От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что туристы покрываются зудящей сыпью в Калининградской области из-за нашествия гусениц соснового шелкопряда. У пострадавших начинается зуд и появляются отёки, а у людей с астмой даже возникают приступы удушья.
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