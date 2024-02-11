СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

Фото: Следком Калмыкии
Видеозаписи с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте были опубликованы в Telegram-канале регионального Следственного комитета.
На этих кадрах запечатлено, как сотрудники СК России фиксируют разрушения и делают фотографии важных деталей для следствия.
Предварительно СК сообщил, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи после конфликта с одним из специалистов центра. По данным следствия, в результате взрыва погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник получили ранения. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, но их жизни не угрожает.
Позже мэр города Шафран Тепшинов объявил об открытии временного пункта размещения для жителей многоквартирного дома, где расположен центр. Также с утра начала функционировать горячая линия для жильцов дома.
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Предварительно СК сообщил, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи после конфликта с одним из специалистов центра. По данным следствия, в результате взрыва погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник получили ранения. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, но их жизни не угрожает.
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Артем Кузьмин