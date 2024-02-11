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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Элисте

Минздрав: двое пострадавших при взрыве в доме в Элисте находятся в реанимации
11 февраля 2024, 00:09
Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Состояние пострадавших при взрыве в доме в Элисте стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Там добавили, что угрозы их жизням нет.
«Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия», — заявили в ведомстве.
Также там подтвердили, что в результате хлопка в помещении цокольного этажа дома 77В по ул Клыкова г. Элисты, один человек скончался на месте происшествия.


Напомним, что в Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находился на первом этаже жилого дома.

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При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека
При пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс, пострадали два человека
11 февраля 2024, 00:25

Фото: МЧС России

В результате пожара в гостиничном комплексе в Тольятти два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. В настоящее время к ликвидации пожара привлечено 105 спасателей и 29 единиц техники.



Ранее в субботу МЧС сообщило о возгорании на улице Спортивной, 23.

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#пожар
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После обнаружения взрывчатки на заводе в Петербурге возбудили уголовное дело
РБК: в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения взрывчатки
10 февраля 2024, 23:58

Фото: iStock/aerogondo

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело после обнаружения на Всеволожском заводе самодельного взрывного устройства (СВУ), содержащего почти два килограмма взрывчатки, сообщает РБК.
Действия были квалифицированы по статье 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов»). Максимальным наказанием по этой статье является ограничение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был предотвращен теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия была обнаружена бомба, спрятанная в пакете возле одного из складов. Как она оказалась на заводе, пока неизвестно.

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#рф
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В Венгрии рассказали об угрозах со стороны ЕС из-за Украины
Советник премьера Венгрии Орбан заявил об угрозах ЕС в вопросе помощи Украине
10 февраля 2024, 23:37

Фото: iStock/rarrarorro

Балаж Орбан, советник премьер-министра Виктора Орбана, сообщил в интервью Exxpress, что Евросоюз (ЕС) использовал давление на Венгрию, чтобы заставить ее одобрить выделение помощи Украине.
По его словам, лидеры ЕС грозили нанести ущерб венгерской экономике, если страна не согласится. Орбан отметил, что такие методы можно рассматривать как форму политического давления. В то же время, он подчеркнул, что Венгрия не позволит запугать себя.

Ранее Венгрия отказалась блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Киеву. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подчеркнул, что страна не намерена поставлять оружие на Украину, но не будет препятствовать действиям других государств в этом вопросе.

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#венгрия
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В Турции задержан экс-главврач частной клиники, где умер продюсер Арцибашев
Экс-главврача клиники, обвиняемого в смерти пациента, экстрадировали из Турции
10 февраля 2024, 21:18

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Турции задержан бывший генеральный директор и главный врач частной московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, обвиняемый в смерти лечившегося у него продюсера Александра Арцибашева. Доктор и бизнесмен два года скрывался от правосудия за границей.
Накануне вечером недобросовестный медик был доставлен в Москву гражданским самолётом, сообщает телеграм-канал SHOT. После завершения всех необходимых следственных процедур, Серебрянский предстанет перед судом. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Напомним, независимая экспертиза, инициированная вдовой Арцибашева, установила что смерть продюсера в клинике «Медицина 24/7» наступила из-за врачебной ошибки. Два штатных врача медицинского учреждения отправились в СИЗО, а владелец и главврач сбежал за границу. Теперь он задержан и будет судим за оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#клиника
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Стенд Подмосковья представил разнообразную программу в День молодёжной политики
10 февраля 2024, 20:26

Фото: Дмитрий Белицкий

На международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический день, который посвящен развитию молодежной политики в стране. Яркую и разнообразную программу подготовило Подмосковье.
Гости стенда Московской области на выставке-форуме «Россия» сегодня могли потренироваться с чемпионами, пообщаться с героем спецоперации и установить флаг на Рейхстаге. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, Подмосковье постаралось подготовить интересную и познавательную программу для гостей выставки.

«В Подмосковье много талантливых ребят, и для нас важно создавать такие условия, чтобы они могли раскрывать потенциал и воплощать в жизнь свои идеи», — рассказал Духин.
Стоит отметить, что сегодня все желающие приняли участие в проекте виртуальной реальности «Знаменосцы победы» от «Бессмертного полка России» и установить флаг на Рейхстаге, в полной мере прочувствовать события, которые происходили 80 лет назад.

Участник специальной военной операции на Украине также посетил стенд Московской области. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и о жизни в окопах.

Гостей выставки также ожидала тренировка и общение со звездами спорта — с Кариной Черевань, Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко. Стенд Подмосковья посетила и министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Руководитель ведомства вместе с популярным блогером и певцом Владом Кобяковым приняла участие в различных активностях и пообщалась с молодыми людьми.

Подробнее о событиях дня на международной выставке-форуме «Россия» читайте в материалах «Радио 1».

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#екатерина швелидзе
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#вднх
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«Бессмертный полк России» представил на стенде Подмосковья VR-игру «Знаменосцы Победы»
10 февраля 2024, 19:04

Фото: Дана Игумнова

Руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, Член Общественной палаты Московской области Анисимов Валерий в интервью с корреспондентом «Радио 1» рассказал о проекте, который представлен на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия», «Знаменосцы победы».
По словам Анисимова, сегодня на стенде Московской области представлен не просто проект, а концепция работы. Он отметил, что в Подмосковье уже несколько лет практикуется современная и интересная подача истории для подрастающего поколения.

Анисимов подчеркнул, что на протяжении долгого времени люди знали лишь о нескольких знаменосцах, однако знаменосцев Рейхстага насчитывалось более 50 человек. Программа «Знаменосцы победы» дает возможность напрямую погрузиться в историю знаменных групп, которые штурмовали Рейхстаг.

«Отдельная гордость для всех нас — это уроженцы Подмосковья лейтенант Семен Сорокин и капитан Владимир Марков. Они одни из самых первых в мире водрузили знамена. Данная информация была проработана совместно с историками», — поделился руководитель штаба.
Анисимов рассказал о том, как работает представленный образовательный проект — VR-очки, очки дополненной реальности. С помощью шлема с VR-очками человек перемещается во времени на 80 лет назад. Ему дается возможность полностью погрузиться в атмосферу тех событий, увидеть и почувствовать реальную обстановку.

Пользователь проходит по тому же пути, что и наши героические предки, и пытается водрузить знамя. После того, как это произойдет, он может посмотреть, как выглядели окрестности.

«Аналогичной программы в мире не существует. «Бессмертный полк России» с помощью данного проекта рассказывает ту историю, которая происходила. В настоящее время особенно важно изучать реальные события без переписанных источников», — добавил Анисимов.

Руководитель штаба также рассказал про еще один проект — «Рубеж победы». Это бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно принять участие в квестах по территории Подмосковья. Приложение помогает узнавать историю тех мест и того, что происходило. Такие проекты, по мнению Анисимова, являются абсолютно правильными для молодежи.

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#подмосковье
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#проект
#бессмертный полк
#человек
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Подмосковье и «Городские реновации» подписали договор о сотрудничестве
На выставке «Россия» Подмосковье и «Городские реновации» стали партнёрами
10 февраля 2024, 19:01

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

Сегодня, 10 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходил тематический «Форум национальных достижений: молодежная политика». Для гостей стенда Подмосковья была подготовлена насыщенная программа, в том числе встречи с интересными спикерами.
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион является очень комфортным для проживания молодых людей, их социального и личностного роста, создания семей. Благодаря помощи президента РФ Владимира Путина и работе правительства области, в Подмосковье строится и реконструируется много школ, детских садов, объектов социальной и культурной сферы. Есть забота как о занятости, так и об отдыхе молодёжи, подчеркнула министр.

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

«Молодые жители Московской области могут обретать себя и развиваться в самых разных направлениях, будь то наука, IT-технологии, медицина, образование или спорт», — сказала Екатерина Швелидзе.

В рамках тематического Дня молодёжной политики на выставке «Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Подмосковья и Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодёжи в развитие территорий «Городские реновации». Министр отметила важность этого шага, так как именно в этом году областные власти решили сделать упор на работу со студентами, молодыми учёными, а также ребятами, которые хотят профессионально заниматься развитием городских пространств и общественных территорий.

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#подмосковье
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#министр
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Стенд Подмосковья на выставке «Россия» посетил известный блогер и певец Кобяков
Блогер Кобяков поделился впечатлениями о современной подмосковной молодёжи
10 февраля 2024, 17:16

Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова

На прошлой неделе выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил шестимиллионный гость. В числе нескольких первых тысяч седьмого миллиона посетителей был известный белорусский блогер и певец Владислав (Влад) Кобяков.
Своими впечатлениями от выставки и от стенда Московской области в День молодёжной политики он поделился с корреспондентом «Радио 1». Знаменитый владелец YouTube-канала «Головной рис» рассказал, что был приятно удивлён количеству молодых людей подростков, посещающих это масштабное мероприятие. Он отметил высокое качество организации выставки и великолепный подмосковный стенд, который, по его словам, после первого визита захочется посетить ещё не раз.

Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова

Блогер и исполнитель также подчеркнул, что, участвуя в викторинах и общаясь с людьми, он понял, что современная молодёжь России в целом и Подмосковья в частности далеко не так погружена в гаджеты и компьютеры, как принято считать. Ребята не залипают в интернете после школы, а активно интересуются тем, что происходит вокруг них, в их городе, посёлке, дворе, сказал Влад.

Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова

В качестве примера Кобяков привёл акцию «Доброе дело», которую он с единомышленниками запустил в гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе Московской области. Отвечая на вопрос региональной викторины, Влад (инициатор проекта!) ответил, что в настоящее время в рамках акции отправлено 110 фур с гуманитарной помощью. Оказалось, что их уже 134! Это означает, что молодёжь активно участвует в общественной жизни, а не посвящает всё своё время виртуальному миру, заключил блогер.

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#youtube
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#доброе
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Бывший «вагнеровец» посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Участник СВО рассказал о впечатлениях от стенда Подмосковья на выставке «Россия»
10 февраля 2024, 15:04

Фото: Дарья Игумнова/«Радио 1»

Участник специальной военной операции на Украине посетил стенд Московской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и совсем немного о жизни в окопах.
Боец по имени Василий сообщил корреспонденту «Радио 1», что сейчас, после выполнения боевой задачи, он находится в отпуске. Располагая свободным временем, он не упустил случая посетить такое масштабное мероприятие, как выставка «Россия».

Обладатель медалей за Артёмовск (Бахмут), Соледар и государственной награды «За отвагу», рассказал, что на подмосковном стенде ему понравилось абсолютно всё, начиная от погружения в реальность при открывании «Двери в Подмосковье» и виртуальной игры «Знаменосцы Победы» посвящённой водружению Красного знамени над рейхстагом, до мастер-классов и викторин.

«То, как здесь всё выстроено, — это настоящий тренажёр для воспитания подлинного патриотизма в молодёжи», — сказал 25-летний доброволец Василий.


Фото: Дарья Игумнова/«Радио 1»

Сам он наверняка чувствует себя старше. Солдат не стал скрывать, что, кроме чувства Родины, отправиться на СВО заставило его также желание заработать. Ведь он из многодетной семьи, надо было помогать матери и двум сёстрам.

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Как и все воевавшие, бывший «вагнеровец» не слишком охотно рассказывал о своём пребывании «за ленточкой». Вкратце его слова можно свести к одному: когда не стреляют — нормально, при обстрелах — хуже и опаснее. Всем, кто служит, воюет или собирается на передовую, Василий рекомендовал во что бы то ни стало сохранять холодную голову, подчеркнув, что в бою это жизненно важно.

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