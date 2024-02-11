Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Элисте

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Состояние пострадавших при взрыве в доме в Элисте стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Там добавили, что угрозы их жизням нет.
«Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия», — заявили в ведомстве.Также там подтвердили, что в результате хлопка в помещении цокольного этажа дома 77В по ул Клыкова г. Элисты, один человек скончался на месте происшествия.
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Артем Кузьмин