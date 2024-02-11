В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию

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Мэр Элисты Шафран Тепшинов объявил в Telegram-канале о мерах, принятых после взрыва в центре психологической помощи города. По его словам, был организован пункт временного размещения, а с утра будет доступна горячая линия для телефонных звонков.
«Завтра с 8:00 по московскому времени начнет работу телефон горячей линии... В школе № 17 на данный момент действует пункт временного размещения, хотя пока никто не пожелал воспользоваться его услугами», — отметил он.Ранее Следственный комитет сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, произвел взрыв в центре психологической помощи в Элисте после конфликта с одним из специалистов. В результате инцидента погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник были ранены. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, однако их жизни не угрожает.
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Артем Кузьмин