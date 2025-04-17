В США полиция задержала звезду фильма «Шестое чувство»

Хэйли Осмент (Фото: Instagram* @hjosment)
Актер Хэйли Осмент, известный по роли в фильме «Шестое чувство», был задержан в Калифорнии за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на горнолыжном курорте Маммот-Маунтин. Об этом сообщил портал TMZ.
Инцидент произошел 8 апреля: полиция получила вызов о пьяном человеке около 14:00 по местному времени. Однако случай не закончился для Хэйли неосторожным употреблением алкоголя. При задержании у Осмента такде обнаружили подозрительное вещество, которое отправили на экспертизу.
Актера отпустили в тот же день, но окружной прокурор Моно рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.
29 февраля сообщалось, что американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», в возрасте 39 лет. Однако причина ее смерти была обозначена как «неопределенная».
В ночь с 16 на 17 апреля «Радио 1» стало известно, из-за чего погибла актриса.
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Хэйли Осмент (Фото: Instagram* @hjosment)
Актера отпустили в тот же день, но окружной прокурор Моно рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.
29 февраля сообщалось, что американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», в возрасте 39 лет. Однако причина ее смерти была обозначена как «неопределенная».
В ночь с 16 на 17 апреля «Радио 1» стало известно, из-за чего погибла актриса.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева