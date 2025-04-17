«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото

Алекса и ее дочка Адриана (Фото: Instagram* @aleksa___official)
Певица Алекса (Александра Чвикова) вместе с супругом Вячеславом Дайчевым отпраздновала четырехлетие дочери Адрианы. Семейные кадры, полные тепла, появились в ее блоге. Праздник прошел ярко, несмотря на недавние слухи о разводе пары.
16 апреля дом Алексы украсили шарами, а стол накрыли с изящной сервировкой.
Алекса поделилась, что Адриана — девочка с характером, но очень рассудительная.
15 марта в блоге певицы появился пост о разводе с Дайчевым, но она быстро опровергла его, заявив о взломе. Певица удалила «объявление о разводе», однако часть комментаторов продолжила сомневаться в ее искренности.
Твердили, что настоящие хакеры не стали бы ограничиваться такой мелочью — они бы скорее слили в Сеть личную информацию певицы, ее диалоги и, возможно, даже интимные фото. Алекса оставила подобное ехидство без комментариев.
Новые семейные фото с праздника можно считать доказательством, что у них с Дайчевым все в порядке, а любовь к дочери объединяет супругов еще сильнее.
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Кадры с праздника Адрианы (Фото: Instagram* @aleksa___official)
«На память», — подписала 36-летняя мама под праздничными фотографиями.Маленькая Адриана блистала в малиновом пышном платье — ее ждали розовый торт с медведем и кукольный домик в подарок. На одной из фотографий Вячеслав нежно целует жену и дочь, держа девочку на руках.
Вячеслав Дайчев, Алекса и их дочка Адриана (Фото: Instagram* @aleksa___official)
Алекса поделилась, что Адриана — девочка с характером, но очень рассудительная.
«Я счастлива быть твоей мамой, ты даришь столько любви и тепла всем нам каждый день… Пусть всегда в твоей жизни светит солнце, пусть всегда в твоей жизни будут любимые и близкие люди рядом! Люблю тебя сильно-сильно», — обратилась певица к дочери.Вечером для детей устроили шоу с аниматором в образе Эльзы, любимой героини именинницы.
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15 марта в блоге певицы появился пост о разводе с Дайчевым, но она быстро опровергла его, заявив о взломе. Певица удалила «объявление о разводе», однако часть комментаторов продолжила сомневаться в ее искренности.
Твердили, что настоящие хакеры не стали бы ограничиваться такой мелочью — они бы скорее слили в Сеть личную информацию певицы, ее диалоги и, возможно, даже интимные фото. Алекса оставила подобное ехидство без комментариев.
Кадры с праздника Адрианы (Фото: Instagram* @aleksa___official)
Новые семейные фото с праздника можно считать доказательством, что у них с Дайчевым все в порядке, а любовь к дочери объединяет супругов еще сильнее.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева