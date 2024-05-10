Число погибших при падении автобуса с моста в Петербурге возросло до четырех человек

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Четыре пассажира погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти в результате падения автобуса в воду в Петербурге. Об этом сообщили в экстренных службах города.
По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.
На данный момент движение транспорта по Поцелуеву мосту приостановлено.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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На данный момент движение транспорта по Поцелуеву мосту приостановлено.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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Екатерина Коршунова