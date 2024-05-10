Водителя упавшего в реку автобуса задержали и допросили как подозреваемого

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Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан как подозреваемый. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств.
Также отдельно Следственным комитетом России было заведено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
44-летний водитель был задержан и допрошен как подозреваемый.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что сегодня произошло ДТП на набережной Мойки. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, протаранил забор моста и вылетел в воду. По последним данным, погибли четыре человека.
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Также отдельно Следственным комитетом России было заведено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
44-летний водитель был задержан и допрошен как подозреваемый.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что сегодня произошло ДТП на набережной Мойки. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, протаранил забор моста и вылетел в воду. По последним данным, погибли четыре человека.
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Анастасия Чинкова