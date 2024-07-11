СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест

За сладким совершенно необязательно бежать в магазин или в кондитерскую, потому что есть различные простые рецепты, которые позволят в домашних условиях приготовить прекрасную сладость. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить торт-мороженое с черникой дома.