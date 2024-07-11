СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Следствие вновь запросило перевод обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС.
По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, заседание назначено на 15 июля этого года. Иные подробности по данному аспекту дела не уточняются.
Ранее Попов попросил СК России возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу.
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
Читайте также:
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов
Генерал Попов ответил на обвинения в мошенничестве: «Из окопов не вылазил»
Ранее Попов попросил СК России возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу.
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
Читайте также:
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов
Генерал Попов ответил на обвинения в мошенничестве: «Из окопов не вылазил»
Екатерина Коршунова