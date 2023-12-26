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СК проверил Пугачеву и Галкина* по статьям о фейках против Российской армии

СК не стал возбуждать на Пугачеву и Галкина уголовное дело о фейках против ВС РФ
26 декабря 2023, 02:02
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России после проверки не выявил оснований для возбуждения уголовного дела по статье о фейках против Российской армии в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина*, передает ТАСС.
ГУ МВД по Москве направило в Следственный комитет данные о размещении Пугачевой в сети ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Однако не было обнаружено достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены обратно в МВД.

Также была проведена проверка в отношении Галкина* после публикации им видеозаписи с ложной информацией о ситуации в Одессе, а также после его критических замечаний о правительстве России и Вооруженных силах. Не было найдено оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены в МВД Москвы. Не были разглашены дополнительные детали или принятые решения по возвращенным делам.


В декабре Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили Израиль для участия в праздновании дня рождения Андрея Макаревича.

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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому* за призывы к терроризму
25 декабря 2023, 21:10

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.
Сообщается, что в рамках заседания было прошение назначить Кагарлицкому пять с половиной лет реального лишения свободы. При этом сам социолог суть предъявленных обвинений не признавал и настаивал, что терроризм не оправдывал, а название ролика сделал таким, чтобы привлечь внимание.

Напомним, Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.

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* признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России
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#арест
#прокуратура
#штраф
#тюрьма
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Ступино заняло 1 место в рейтинге городских округов по итогам 2023 года
25 декабря 2023, 20:35

Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Глава Московской области Андрей Воробьёв подвёл итоги работы муниципальных образований за 2023 год, в ходе заседания Высшего совета региона.
«Наш успех – это доверие, которое мы получаем в каждом городе, населенном пункте. Подмосковье – это уникальная, опорная территория, которой нам доверил управлять Президент», — сказал Воробьёв, выступая на церемонии.

По итогам 2023 года первое место в общем рейтинге муниципалитетов занял городской округ Ступино.

Глава Ступино Сергей Мужальских вспомнил, как ему было поручено руководство Ступино, когда оно ещё находилось в «красной зоне». Тогда, по его словам, он поставил цель себе и своей команде выбиться из числа аутсайдеров в лидеры.

«Конечно, это командная работа, работа всего муниципалитета, всех сотрудников администрации. Потому что, как говорится, один в поле не войн. Безусловно, наши жители были также вовлечены — мы проводим очень много встреч с людьми, общаемся, узнаем проблематику. Важно, чтобы каждый чувствовал, что у нас поднимается уровень жизни — это и заработная плата, и образование, дороги, ЖКХ, благоустройство и многое другое», — прокомментировал призовое первое место Мужальских.

Второе место в рейтинге занял городской округ Щёлково. Третье разделили между собой городские округа Лыткарино и Химки. При этом, среди закрытых административно-территориальных образований первым был признан Звездный городок.

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#рейтинг
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Омбудсмен Володарский заявил о появлении нового «профессионального образования»
25 декабря 2023, 20:34

Фото: istockphoto.com/MAXIM ZHURAVLEV

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил о стирании грани между высшим и средним специальным образованием и появлении нового, так называемого профессионального образования.
Таковы, по мнению специалиста, сейчас тенденции в образовании.

«Сегодня стирается грань между высшим и средним специальным образованием. Появляется понятие «профессиональное образование». Человек, имеющий корочку колледжа, пройдя несколько модулей, может расширить свои знания. Переходя на рельсы экономики знаний, человек находится в состоянии постоянного усовершенствования своих знаний относительно выбранной профессии», — прокомментировал в эфире Общественной Службы Новостей Володарский.

Он добавил, что сегодня профессиональное образование есть не привилегия, а необходимость. Омбудсмен высказал мнение, что государство должно давать возможность получать профессиональные навыки и знания детям.

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#образование
#профессии
#государство
#омбудсмен
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Омбудсмен Оболонский предложил освободить многодетных от уплаты ЖКУ
25 декабря 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/gopixa

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский выступил с инициативой освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ.
Также он выступил за предоставление возможности получать бесплатное высшее образование российским детям в стране.

«Предлагаем освободить многодетных от платежей по ЖКУ. Что касаетсяобразования, то почему-то в Германии российские дети учатся совершенно бесплатно, а также в Великобритании и США по системе грантов. В России же такую возможность хотят дать только многодетным. Почему в нашей стране дети должны получать образование за деньги? Можно же зачислять всех на первый курс, а по итогам первого семестра тех, кто учиться не хочет, отчислять», — приводит Общественная Служба Новостей слова Оболонского.
Ранее Юрий Оболонский поддержал возвращение уроков труда в школы, отметив, что к этому надо подходить творчески. Так, по его мнению, старшеклассникам, например, надо предлагать то, что будет интересно, а главное действительно полезно для их дальнейшей жизни.

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Петербург на выборах президента в 2024 году не будет голосовать с ДЭГ
25 декабря 2023, 20:03

Фото: istockphoto.com/SvetaZi

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что пока город не готов принимать участие в голосовании в дистанционно-электронном формате.
При этом, он отметил, что недавно состоялась удачная большая тренировка по нагрузочному тесту системы ДЭГ, в которой от города приняли участие более 160 тыс. человек. Несмотря на успешность прохождения тренировки, всё равно остались сложности, которые необходимо тщательно проработать для того, чтобы система работала безупречно.

Мейксин допустил вероятность того, что на осенних выборах в Петербурге дистанционного электронного голосования всё ещё также не будет.

«Если бы это были только выборы губернатора или довыборы в Законодательное собрание, то было бы проще. Но у нас планируются еще и большие муниципальные выборы. Это больше 400 избирательных кампаний в 110 муниципалитетах. Для ДЭГ это потребует сотни отдельных протоколов внутри системы. Это очень большая организационная и техническая нагрузка. Мы в ДЭГ пойдем только тогда, когда будем полностью готовы», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Мейксин.

Таким образом, Петербург тщательно готовится подключиться к дистанционно-электронному голосованию.

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#выборы
#программа
#петербург
#ДЭГ
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Американский эксперт пришёл в восторг от своего последнего посещения Москвы
Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: Москва стала красивым и современным городом
25 декабря 2023, 19:31

Фото: iStock/yulenochekk

Москва превратилась в чистый, красивый и современный город, об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Вы приезжаете в Москву и видите, что там все современное и красивое. На улицах чистота. А в сильный снегопад люди разгребают снег лопатами, и приезжает большое количество специальной техники», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также заметил, что российской правительство инвестирует очень много день в развитие и облагораживание своей страны.

В то же время, Джонсон подчеркнул, что ситуация в Соединённых Штатах сейчас точно противоположная. По его словам, США медленно, но верно превращается в СССР в последние годы его существования.

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#развитие
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Подмосковный филиал РАНХиГС представил шесть из 10 проектов-победителей студенческого акселератора
25 декабря 2023, 19:06

Фото: пресс-служба РАНХиГС

Шесть команд Московского областного филиала РАНХиГС стали победителями Акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов. Всего были названы 10 победителей акселератора, сообщили в пресс-службе РАНХиГС.
Занятия программы прошли на площадке филиала. Всего в проекте приняли более 550 студентов, которые представили 148 проектов, проведено 30 мероприятий. Среди участников были студенты Северо-Западного института управления, Дальневосточного института управления, Института государственной службы и управления, Института бизнеса и делового администрирования, Уральского института управления.
«Приятно отметить, что мы, не технический вуз, уже не первый год доказываем право побеждать среди множества вузов и представлять лучшие результаты – проекты в области технологических направлений. Это характеризует академию как вуз, который даёт знания управленцам, умеющим работать в современном высокотехнологичном мире», – сказал директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.
Студенты филиала завоевали самое большое количество наград. Сразу шесть команд показали лучшие результаты в своих номинациях.

Так, в номинации «Высокий уровень социальной значимости проекта» с проектом «Разработка искусственной поджелудочной железы» победила команда в составе Ольги Лесик, Павла Вихляева и Лизы Кульниченко.
«По данным Минздрава, в нашей стране за 20 лет число пациентов с сахарным диабетом выросло на 3 млн. Мой брат тоже болен диабетом, и я знаю, как сложно постоянно контролировать уровня сахара в крови, что такое постоянные инъекции инсулина. Мы создали социально значимый проект изготовления искусственной поджелудочной железы для больных диабетом первого типа. Он нужен огромному количеству людей», – поделилась автор идеи Кульниченко.
По итогам акселератора 60 лучших стартап-проектов получат менторскую и партнёрскую поддержку при масштабировании и реализации.

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#подмосковье
#московская область
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Помилованный за участие в СВО убийца обучает детей патриотизму
Помилованный боец СВО обучает детей патриотизму в интернате Ульяновска
25 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Осужденный за зверское убийство, но помилованный за участие в спецоперации мужчина, занимается обучением детей патриотизму в интернате Ульяновска. Об этом сообщает «Ura.ru».
Согласно сообщению, в 2016 году мужчину осудили на девять лет за зверское убийство. Он нанес человеку несколько десятков ударов кочергой и сковородкой. Однако в 2022 году был освобожден для участия с СВО.

Вернувшись, он провел уроки патриотизма в школе для детей с особенностями здоровья. Он рассказал ученикам о героях, об их главных качествах. Также показал детям свои награды.

В группе интерната в соцсети появилась публикация об этом. Согласно записи, ребята очень заинтересовались уроком и испытали гордость за российских героев. Однако позже пост был удален.

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#сво
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Стало известно, фото каких знаменитостей россияне загружают в дейтинг-приложения
Исследование: Четверть мужчин пытались загрузить фото Путина
25 декабря 2023, 18:19

Фото: istockphoto.com/Artsanova

Исследовании дейтинг-сервиса Mamba показало, что 7% пользователей сайтов знакомств хоть раз пытались загрузить в анкету не свои фотографии, а фото знаменитостей.
Так, среди мужчин особенной популярностью пользовались такие селебрити, как Арми Хаммер, Райан Гослинг, Дмитрий Масленников, Том Холланд, Киллиан Мерфи, Леонардо ДиКаприо, Киану Ривз, Мик Джаггера Че Гевара, Арнольд Шварценеггер. Из российских звёзд мужчины чаще всего выбирали фото актёров Константина Хабенского и Сергея Безрукова.

Четверть мужчин, которые пытались загрузить не свои фотографии, хотели использовать фото президента России Владимира Путина.

«Женщины поколения Z выбирают Зендаю, Марго Робби, Сидни Суини и Аню Тейлор-Джой. Женщины поколения Y хотели бы использовать фото Тейлор Свифт, Ирины Шейк, Блейк Лайвли и Лейтон Мистер. Женщины поколения Х предпочли бы использовать Деми Мур, Ким Бейсингер, Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Меган Фокс. Среди женщин поколения B популярны фото молодых принцессы Дианы, Мадонны, Мерелин Монро и Ирины Алферовой», — добавили в беседе с Газета.ру специалисты.

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