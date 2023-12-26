СК проверил Пугачеву и Галкина* по статьям о фейках против Российской армии

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Следственный комитет России после проверки не выявил оснований для возбуждения уголовного дела по статье о фейках против Российской армии в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина*, передает ТАСС.
ГУ МВД по Москве направило в Следственный комитет данные о размещении Пугачевой в сети ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Однако не было обнаружено достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены обратно в МВД.
Также была проведена проверка в отношении Галкина* после публикации им видеозаписи с ложной информацией о ситуации в Одессе, а также после его критических замечаний о правительстве России и Вооруженных силах. Не было найдено оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены в МВД Москвы. Не были разглашены дополнительные детали или принятые решения по возвращенным делам.
В декабре Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили Израиль для участия в праздновании дня рождения Андрея Макаревича.
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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Также была проведена проверка в отношении Галкина* после публикации им видеозаписи с ложной информацией о ситуации в Одессе, а также после его критических замечаний о правительстве России и Вооруженных силах. Не было найдено оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены в МВД Москвы. Не были разглашены дополнительные детали или принятые решения по возвращенным делам.
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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Артем Кузьмин