СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов отправил обращение главе СК Александру Бастрыкину, где попросил проверить покинувшую Россию певицу Манижу по факту оправдания терроризма. Об этом пишет Mash.
Певицу решили проверить после поста о теракте в «Крокусе сити холл». Уроженка Таджикистана Манижа в своей публикации осудила момент применения физической расправы и пыток к террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл», при их задержании. Певица назвала это зрелище «публичной пыткой».
Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми». Именно под этим постом Алла Пугачёва опубликовала свои извинения.
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Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми». Именно под этим постом Алла Пугачёва опубликовала свои извинения.
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Элина Позднякова