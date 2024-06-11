СК проверит высказывания актрисы Трояновой* о русских детях

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом сообщает РИА Новости в ведомстве.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — заявили в ведомстве.Ранее актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила, что считает справедливыми призывы к уничтожению россиян, включая детей. По мнению Трояновой*, Родина предала её и тех, кем она гордится, то есть меньшинство. Она также обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Элина Позднякова