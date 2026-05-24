СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова
В Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова. В воскресенье его нашли без признаков жизни, сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. В настоящее время правоохранители опрашивают родственников, коллег и лиц из близкого окружения умершего. По результатам проверки они примут процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле руководства ведомства.
Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. Он имел опыт работы в федеральных правоохранительных и налоговых органах, был заместителем министра труда, а также руководил Управлением федерального казначейства по КБР.
С 2016 года чиновник занимал пост зампредседателя правительства, с июля 2017-го — первого зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии, а с апреля 2018-го исполнял обязанности главы администрации Нальчика. В июне того же года его утвердили в этой должности.
Читайте также: