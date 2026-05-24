В России пожилая пара сказала одно слово и лишилась 10 млн рублей

Мошенники выманили 10 млн рублей у пожилой пары из Липецка
В Липецке пожилая пара стала жертвой мошенников, потеряв 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, 66-летняя женщина поверила злоумышленникам, которые представились представителями Роскомнадзора. Они сообщили пенсионерке, что ее личные данные якобы попали в руки преступников, и кто-то пытается перевести ее деньги террористам. Чтобы избежать уголовной ответственности, лжесотрудник Центробанка предложил перевести накопления на «безопасный счет».
«После проведения определенных действий деньги незнакомец обещал вернуть», – говорится в сообщении.Липчанка вместе с мужем отправилась в банк и сняла крупную сумму, заявив работникам, что эти средства им нужны для покупки квартиры. После этого мужчина передал их курьеру, сказав кодовое слово «аптечка». Лишь через несколько дней супруги осознали обман и обратились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.