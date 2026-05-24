В России пожилая пара сказала одно слово и лишилась 10 млн рублей

24 мая 2026, 10:10

Мошенники выманили 10 млн рублей у пожилой пары из Липецка

В Липецке пожилая пара стала жертвой мошенников, потеряв 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.





По данным ведомства, 66-летняя женщина поверила злоумышленникам, которые представились представителями Роскомнадзора. Они сообщили пенсионерке, что ее личные данные якобы попали в руки преступников, и кто-то пытается перевести ее деньги террористам. Чтобы избежать уголовной ответственности, лжесотрудник Центробанка предложил перевести накопления на «безопасный счет».

«После проведения определенных действий деньги незнакомец обещал вернуть», – говорится в сообщении.