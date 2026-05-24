Иномарка влетела в столб в Москве

Водитель автомобиля Volkswagen погиб в результате жесткого столкновения с опорой освещения на севере столицы. Инцидент произошел на съезде с Ленинградского шоссе на Шереметьевское, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».



На опубликованных кадрах видно, что иномарка получила критические повреждения. У машины смят кузов и полностью отсутствует крыша. В ГУ МВД России по г. Москве подтвердили, что полученные шофером травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Еще одно крупное ДТП со смертельным исходом зафиксировали на 157-м километре трассы Е-95. Там произошло лобовое столкновение автомобилей Ford и Suzuki. По данным пресс-службы регионального МЧС, в результате аварии два человека погибли.

После удара Ford отбросило в кювет. Оба водителя скончались на месте происшествия.

Никита Кротов

