Достижения.рф

Бензовоз снес легковушку в российском регионе

Mash: массовое ДТП с автоцистерной произошло на Камчатке
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На Камчатке произошло массовое ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Инцидент случился на 18-м километре трассы Морпорт — Аэропорт. По предварительным данным, автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем, после чего тот врезался в соседнюю машину. От удара последнюю перебросило через отбойник, и она столкнулась со встречным транспортным средством.

Очевидец происшествия на видеорегистратор заснял момент аварии. На кадрах видно, как от удара разлетаются обломки деталей и появляется дым.

На место прибыли экстренные службы. В результате ДТП пострадал один человек.


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0