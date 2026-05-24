Бензовоз снес легковушку в российском регионе

24 мая 2026, 11:29

Mash: массовое ДТП с автоцистерной произошло на Камчатке

На Камчатке произошло массовое ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





Инцидент случился на 18-м километре трассы Морпорт — Аэропорт. По предварительным данным, автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем, после чего тот врезался в соседнюю машину. От удара последнюю перебросило через отбойник, и она столкнулась со встречным транспортным средством.



Очевидец происшествия на видеорегистратор заснял момент аварии. На кадрах видно, как от удара разлетаются обломки деталей и появляется дым.



На место прибыли экстренные службы. В результате ДТП пострадал один человек.



