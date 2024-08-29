СК провёл психиатрические экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

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Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о покушении на главу медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
Обвиняемые были обследованы амбулаторно, передаёт РИА Новости. В настоящее время расследование завершено. Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в окончательной редакции, трое из них частично признали свою вину.
Летом 2023 года ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства совместно с представителями МВД РФ предотвратили готовящееся украинскими спецслужбами убийство Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны представители неонацистской группировки «Параграф-88», в том числе несовершеннолетние. Арестованные признались, что готовили убийства медийных персон по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
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Александр Бойцов