В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились новые детали

РИА Новости/Илья Питалев
Трое из пяти обвиняемых по делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, частично признали свою вину.
Фигурантам были предъявлены обвинения в хулиганстве. В ходе расследования следователи также допросили потерпевших. Об этом стало известно из материалов дела, предоставленных «РИА Новости».
В июле 2023 года ФСБ предотвратила попытку покушения, задержав неонацистов из группировки «Параграф 88», которые под руководством украинских спецслужб готовили убийства Симоньян и Собчак. Исполнителям обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое покушение.
Ранее, 1 апреля, Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в геноциде и пропаганде российской военной операции. Главред RT отметила, что такие обвинения могут служить оправданием возможных покушений на нее. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что получил ответ на международный запрос в рамках расследования покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости.
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В июле 2023 года ФСБ предотвратила попытку покушения, задержав неонацистов из группировки «Параграф 88», которые под руководством украинских спецслужб готовили убийства Симоньян и Собчак. Исполнителям обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое покушение.
Ранее, 1 апреля, Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в геноциде и пропаганде российской военной операции. Главред RT отметила, что такие обвинения могут служить оправданием возможных покушений на нее. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что получил ответ на международный запрос в рамках расследования покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости.
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Елена Перлова