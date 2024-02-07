СК раскрыл подробности убийства парализованной супруги жителем Урала

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Трагедия произошла в Первоуральске. По предварительной информации, мужчина зарезал свою парализованную жену, после чего свел счеты с жизнью. У них осталось двое детей. При этом, младший сын думает, что родители умерли в ДТП. Отмечается, что следов присутствия других людей в квартире не обнаружили.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство».
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