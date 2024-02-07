СК раскрыл подробности убийства парализованной супруги жителем Урала

Стартовала подготовка к строительству дороги, ведущей от Новорижского шоссе к Академической улице в селе Павловская Слобода городского округа Истра, завершить работы и открыть проезд планируется к 1 сентября 2025 года – на год раньше первоначально намеченных сроков. Ход подготовки к строительству проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.