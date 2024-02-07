Мужчина угрожал взорвать «рассадник венерических заболеваний» в Абакане

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В Абакане мужчина пришёл к дверям кожно-венерологического диспансера с тротиловой шашкой и пригрозил его взорвать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, около трёх часов дня 6 февраля 46-летний местный житель пришёл к дверям медицинского учреждения, поднял вверх предмет, на котором было написано «тротиловая шашка», и заявил, что сейчас взорвёт этот «рассадник венерических заболеваний».
К месту происшествия быстро прибыли силовики, которые задержали мужчину и отобрали у него оказавшуюся муляжом взрывчатку.
С какой целью мужчина устроил этот спектакль — сейчас устанавливается. Предположительно, он сам заразился венерическим заболеванием и оказался крайне недоволен увиденным в анализах.
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К месту происшествия быстро прибыли силовики, которые задержали мужчину и отобрали у него оказавшуюся муляжом взрывчатку.
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Евгения Парфентьева