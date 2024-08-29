СК РФ не смог установить всех причастных к подрыву Крымского моста

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Следователи не смогли идентифицировать всех соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на судебные документы.
«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», — указано в одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым.По этой причине следователи просили оставить под стражей фигурантов дела Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых, чтобы они, находясь на свободе, не смогли контактировать с соучастниками и принять меры к сокрытию или уничтожению доказательств.
По делу о террористическом акте обвинения предъявили восьмерым гражданам РФ, Армении и Украины. Следствие завершено, материалы передали обвиняемым для ознакомления. После утверждения дела Генпрокуратурой оно будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения.
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Алина Юрчак