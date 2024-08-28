ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Серия преступлений террористической направленности была предотвращена во взаимодействии с СК и МВД России.
Сообщается, что они собирались совершить теракты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов один из которых — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.
У них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий, символика террористической организации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
Следственное управление СК России по Республике Ингушетия возбудило уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные дали признательные показания.
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«Выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что они собирались совершить теракты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов один из которых — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.
У них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий, символика террористической организации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
Следственное управление СК России по Республике Ингушетия возбудило уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные дали признательные показания.
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Дарья Осипова