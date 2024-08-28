Появилось видео последствий удара ВСУ по нефтебазе под Ростовом

Видео: Радио 1
Появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. Редакция «Радио 1» публикует видео с места происшествия.
На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.
Уточняется, что пожар возник рядом с поселком Молодежный около 3 часов ночи. На территорию упали два украинских дрона, в результате чего огонь охватил три цистерны.
В настоящее время осуществляется комплекс необходимых мероприятий для ликвидации пожара и устранения последствий. В результате происшествия никто не пострадал.
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Уточняется, что пожар возник рядом с поселком Молодежный около 3 часов ночи. На территорию упали два украинских дрона, в результате чего огонь охватил три цистерны.
В настоящее время осуществляется комплекс необходимых мероприятий для ликвидации пожара и устранения последствий. В результате происшествия никто не пострадал.
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Екатерина Коршунова