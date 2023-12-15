СК РФ предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

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Следственный комитет предложил проработать вопрос о лишении приобретённого гражданства за покушение или совершение любого тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по закону лишать приобретённого гражданства можно только при совершении определённых преступлений. Так, мера действует при изнасиловании, но не применяется при совершении убийства.
В ведомстве подчеркнули, что нужно внести изменения в законодательство, согласно которым лишение гражданства РФ последует за приготовление, покушение или совершение любого тяжкого преступления.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые лишили российского гражданства за совершение преступления.
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В ведомстве подчеркнули, что нужно внести изменения в законодательство, согласно которым лишение гражданства РФ последует за приготовление, покушение или совершение любого тяжкого преступления.
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Анастасия Чинкова