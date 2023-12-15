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СК РФ предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

СК РФ: нужно лишать приобретённого гражданства за любые тяжкие преступления
15 декабря 2023, 18:14
Фото: iStock/gregory_lee

Фото: iStock/gregory_lee

Следственный комитет предложил проработать вопрос о лишении приобретённого гражданства за покушение или совершение любого тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по закону лишать приобретённого гражданства можно только при совершении определённых преступлений. Так, мера действует при изнасиловании, но не применяется при совершении убийства.

В ведомстве подчеркнули, что нужно внести изменения в законодательство, согласно которым лишение гражданства РФ последует за приготовление, покушение или совершение любого тяжкого преступления.


Ранее сообщалось, что в Москве впервые лишили российского гражданства за совершение преступления.

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#преступление
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Карьерный эксперт Семеренко рекомендовала дарить боссу на Новый год деликатесы
15 декабря 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко заявила, что при выборе подарка руководству компании к Новому году, в первую очередь, следует ориентироваться на сложившиеся традиции в коллективе.
Она отметила, что если в коллективе принято к Новому году дарить лично подарки начальнику, то нужно выбирать что-то практично. В этом случае можно подарить десерты или деликатесы, к примеру.

«Принято ли дарить подарки на корпоративе? Если да, то уместна эффектная подача: специально снятое видео, приглашение музыкального коллектива. Если же в компании обычно дарят подарки руководителю лично, то нужно что-то более практичное, например, десерты или деликатесы, дизайнерские елочные украшения, посуда», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Семеренко.

Также уместными подарками, по словам специалиста, будут сувениры ручной работы и изделия на заказ.

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Студент из Подмосковья Матвей Махов стал победителем проекта «Твой Ход»
15 декабря 2023, 17:50

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Студент МГУ из Московской области Матвей Махов стал победителем Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он выиграл 1 млн рублей в рамках конкурсного трека «Делаю», сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
Финал третьего сезона проекта прошёл на ВДНХ в Москве. Матвей победил с проектом «В курсе».
«Проект «Твой Ход» даёт студентам возможность развивать свои идеи долгосрочно, объединяет молодёжь. «Твой Ход» создал самое большое в стране сообщество активных студентов. Очень рад за победителей, потому что каждый проект действительно заслуживает внимания. Ребята, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте менять мир к лучшему», – пожелал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Летом прошёл этап экспертной оценки паспортов проектов участников. Затем авторы лучших проектов защищали свои работы перед экспертами на очных окружных этапах. В результате определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты – 1 млн рублей.
 
Матвей Махов создал проект по социализации и адаптации выпускников детских домов. Студент выявил проблему, состоящую в том, что после выхода из интерната молодёжь не имеет социального опыта, знаний и навыков, чтобы наладить самостоятельную взрослую жизнь. 
 
Зачастую дети, выросшие без родителей, не знают, к кому обратиться за советом. У ребят может отсутствовать мотивация к работе, учёбе и самореализации, они не умеют принимать важные решения и не знают, как вести себя в сложных ситуациях.
 
Матвей разработал план действий для учреждений, направленных на помощь выпускникам детдомов. Программа помогает организовать постинтернатное сопровождение, развить систему поддержки воспитанников интернатов, чтобы дать ребятам возможность построить счастливое будущее.
«Мой проект даёт основную базу знаний и инструкцию к действию для людей, которые хотят стать наставниками для выпускников детских домов. При создании проекта я не был уверен в своей победе, поэтому услышать своё имя во время объявления победителей для меня было неожиданно. Денежную премию использую для своего развития и образования», — поделился Матвей.
Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» – масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций, реализацию своего интеллектуального потенциала. 
 
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. 
 
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#московская область
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Опрос: Почти 90% россиян планируют сменить работу в Новом году
15 декабря 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/Volha Maksimava

Исследование Skyeng и «Хекслет» показало, что 88% россиян планируют сменить работу в наступающем 2024 году.
Отмечается, что 11% россиян полностью довольны своим рабочим местом, а 25% — скорее довольны своей работой.

Как передаёт Газета.ру, причинами недовольства своим нынешним рабочим местом для россиян служат размер зарплаты, задачи и обязанности, отсутствие дополнительных бонусов, руководство, а также корпоративная культура в компании.

Интересно, что значительная часть опрошенных (76%) хотели бы кардинально изменить профессию в 2024 году.

Ранее исследование SuperJob показало, что в России в четыре раза уменьшилось число компаний с дистанционным режимом работы.

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#сотрудники
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В Подольске открыли памятник-бюст легендарному военному разведчику Игорю Сергуну
15 декабря 2023, 17:26

Фото: пресс-служба РВИО

В Подольске торжественно открыли бюст Герою России, генерал-полковнику Игорю Сергуну, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
«Родина не забывает людей, которые верно служат Отечеству. Игорь Дмитриевич учился в Московском суворовском училище, в Московском военном училище, прошёл огромный жизненный путь. За этими строками биографии – много труда, переездов, сил, отданных Родине, безопасности каждого из нас. Кто-то скажет, что такая тяжёлая работа сокращает жизнь. Но у офицеров всё измеряется иначе. Важно, не сколько ты прожил, а как прожил, как тебя помнят», – сказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.
Глава Подольска Григорий Артамонов прочитал приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В нём глава региона отметил, что Подольск – родная земля Игоря Дмитриевича. А у микрорайона Кузнечики – легендарная история. Рядом располагался аэродром, откуда совершали вылеты Виктор Талалихин и другие герои Великой Отечественной войны. 
«Этот памятник – дань глубокой благодарности Игорю Дмитриевичу, ещё один шаг к сохранению исторической правды о Родине и её героях», – подчеркнул Воробьёв в приветственном обращении.
Дочь героя Ольга поблагодарила Российское военно-историческое общество и всех, кто участвовал в создании и установке бюста Сергуну. 
«Сегодняшнее мероприятие – большое событие для нас. О нашем папе будут помнить и знать не только наша семья, близкие, друзья, сослуживцы, а гораздо больше людей. Прошло почти девять лет, как папы нет с нами, и нам его очень не хватает. Игорь Дмитриевич был прекрасным отцом и любящим мужем – требовательным, строгим, но при этом очень добрым и понимающим. Даже в самые сложные моменты, связанные со службой, он старался для нас, своих девочек. Так он нас называл», – поделилась Ольга. 
На церемонии присутствовала и вторая дочь Героя России – Елена
 
Бюст установлен на бульваре 65-летия Победы. Рядом с памятником открыт стенд с биографией героя. 
 
Игорь Сергун родился 28 марта 1957 году в Подольске. Окончил различные военные учебные заведения. В Вооружённых силах – с 1973 года, в военной разведке – с 1984-го. Проходил службу на различных должностях в Главном разведывательном управлении. В 2011 году был назначен начальником Главного управления Генштаба Вооружённых сил – заместителем начальника Генштаба. С 2015-го управлял разведывательным обеспечением операции по уничтожению террористических группировок в Сирии.   Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом президента России в 2016 году генерал-полковнику Сергуну посмертно было присвоено звание Героя России.

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#московская область
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Для жителей Подмосковья будут работать свыше 60 маршрутов до катков
15 декабря 2023, 16:31

Фото: istockphoto / DarthArt

Более 60 автобусных маршрутов до пяти катков Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На маршрутах, подготовленных Минтранс Подмосковья, желающие смогут добраться до до пяти катков в Балашихе, Люберцах, Домодедове, Химках и Одинцове. В список вошли более 60 маршрутов общественного транспорта региона.

До катка в «Наташинском парке» в Люберцах можно доехать на 12 автобусных маршрутах, большая часть из которых следуют от железнодорожных станций Люберцы и Реутов, а также от станции метро Котельники. Ещё одно место с катком в более 700 м - парк «Пехорка» в Балашихе можно добратьсяна 29 маршрутах, выйдя на остановках «Площадь Славы», «Автошкола», «ул. Крупской» и «АТС».

Кроме этого, в Домодедове каток находится в парке «Ёлочки». До него следуют 17 маршрутов, делая остановку с одноименным названием. Также в Химках жители могут с удовольствием покататься на катке, расположенном в сквере «Юбилейный». Чтобы попасть на каток нужно будет выйти на остановках «Сквер Юбилейный», «Кинотеатр Юбилейный» или «ул. Калинина». 

А на маршруте №20к «ст. МЦД Немчиновка - пос. Барвиха - ст. МЦД Одинцово», который следует от станции МЦД «Немчиновка» можно доехать до катка в парке «Раздолье» в Одинцове.

Стоит отметить, что полный список маршрутов можно найти сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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#подмосковье
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Губернаторскую программу «100 прудов и озёр» продолжат в будущем году
15 декабря 2023, 16:00

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Программа «100 прудов и озёр» продлена на 2024 год, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. 15 декабря на портале «Добродел» стартовало голосование по выбору водоёмов для санитарной очистки по программе губернатора, которое продлится до 15 января.
«В уходящем году по программе губернатора «100 прудов и озёр» мы очистили 40 водоёмов суммарной площадью почти 189 га. В наступающем году мы продолжим работу в этом направлении. В голосовании на «Доброделе» участвуют 58 водоёмов, расположенных в 21 городском округе», – пояснил министр. 
Чтобы проголосовать за очистку пруда, необходимо зайти на портал, перейти на карту, найти свой муниципалитет, а в нём выбрать определённый пруд. При желании можно оставить комментарий. Далее нужно нажать кнопку «проголосовать» и авторизироваться через портал госуслуг, чтобы голос был засчитан.
 
Свой голос можно отдать только за один водоём. Чтобы поддержать комментарии других пользователей, нужно нажать знак « » над комментарием.
 
Как рассказали в министерстве, программа губернатора «100 прудов и озёр» стартовала в 2021 году. С того момента в Подмосковье расчистили 700 га водной глади.

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За год пассажиры Мострансавто оставили свыше 1,5 тысяч вещей в автобусах
15 декабря 2023, 15:56

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала года пассажиры Мострансавто забыли более 1,5 тысяч вещей. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего вещи оставляли в автобусах и зданиях автовокзалов и автостанций.

Самыми необычными вещами, которые оставили пассажиры в декабре стали лопата для уборки снега, детские санки, а также карнавальный костюм снегурочки.

«Если пассажир обнаружил, что забыл вещь в автобусе или на объектах транспортной инфраструктуры компании, он может заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».<…> Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода после чего утилизируются», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что при получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. 

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Подольские кадеты Росгвардии написали письма участниками СВО
15 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Подольске ученики кадетского класса Росгвардии написали письма участниками СВО. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Для учеников Подольского кадетского класса Росгвардии организовали встречу с сотрудниками ОМОН «Русич». В рамках мероприятия юные кадеты передали рисунки, стихи, письма, открытки и новогодние поздравления для бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Также сотрудники спецподразделения рассказали ребятам о служебных задач, которые ежедневно выполняют росгвардейцы, а также провели экскурсию по подразделению.

«Кадетам представилась возможность не только изучить характеристики служебных бронированных автомобилей, но побывать внутри транспортных средств — рассмотреть подробнее устройство техники. Специалисты инженерно-технического отдела рассказали ребятам о работе робота-сапера,  правилах радиообмена и напомнили о соблюдении правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов», - отметили в пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что в своих письмах дети поздравили защитников с наступающими новогодними праздниками. Кроме этого, все подарки и обереги, которые в скором времени получат бойцы, были сделаны кадетами самостоятельно своими руками.

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Подмосковный робот Redhorn выступит в плей-офф международного чемпионата
15 декабря 2023, 15:34

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Команда Istok Robotics с роботом Redhorn представит Московскую область в заключительных испытаниях международного чемпионата «Битва роботов». Они состоятся в столице 16 декабря, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Робот Redhorn достойно показал себя на отборочном этапе три месяца назад, одержав уверенную победу в двух раундах. Этот успех стал возможным благодаря команде-создателю. Теперь нашего бойца ждут серьёзные соперники из России, Индии, Китая и Турции», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Redhorn – мини-танк весом более 100 кг, который может развивать скорость до 10 км/ч. Он владеет ниндзюцу и приёмами дзюдо.
 
Полуфинал-финал «Битвы роботов» пройдёт в формате плей-офф. Из 16 команд на следующий этап поединков будут попущены четыре. Далее из восьми команд выделят четыре сильнейших, а в решающем бою сразятся два робота.
 
Прямая трансляция будет доступна по ссылке.
 
Цели чемпионата – привлечь внимание к современным технологиям, востребованным инженерным направлениям. Суперфинал «Битвы роботов» войдёт в программу первых «Игр будущего» в Казани, которые будут проходить с 23 февраля по 2 марта будущего года.

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#надежда куртяник
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