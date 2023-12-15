СК РФ предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

Программа «100 прудов и озёр» продлена на 2024 год, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. 15 декабря на портале «Добродел» стартовало голосование по выбору водоёмов для санитарной очистки по программе губернатора, которое продлится до 15 января.