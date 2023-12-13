В Москве впервые лишили приезжих гражданства РФ за совершение преступления

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В Москве впервые лишили российского гражданства иностранцев за совершение преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, полиция задержала двоих приезжих, которые ранее получили российское гражданство.
Кроме того, мужчин лишили российского гражданства. Паспорта у них изъяли.
Напомним, с апреля текущего года в России вошел в силу закон, согласно которому гражданства могут лишить за «фейки», дискредитацию армии и тяжкие преступления. Кроме того, российский паспорт могут отобрать за преступления, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
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«У одного из них обнаружено и изъято 19 свёртков с мефедроном, а у второго 1 свёрток с аналогичной «синтетикой». Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и осуждены в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, с апреля текущего года в России вошел в силу закон, согласно которому гражданства могут лишить за «фейки», дискредитацию армии и тяжкие преступления. Кроме того, российский паспорт могут отобрать за преступления, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
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Элина Позднякова