В Челябинске двоих мужчин лишили гражданства за невыполнение обязанностей

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
Двоих жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства РФ за невыполнение конституционных обязанностей, а именно прохождение воинской службы.
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД. Сообщается, что бывшие иностранцы не только не выполнили положения ФЗ «О воинской обязанности», но и предоставили заведомо ложные данные для того, чтобы не проходить службу по призыву.
Когда и куда будет совершена депортация экс-россиян, не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов. Банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами оказались 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума.
Следователи считают, что именно эти двое парней собрали банду, целью которой было «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Позже к ним захотели присоединиться ещё 7 парней, а также одна 14-летняя девушка.
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«Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», —информируют в МВД.
Ранее сообщалось, что в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов. Банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами оказались 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума.
Следователи считают, что именно эти двое парней собрали банду, целью которой было «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Позже к ним захотели присоединиться ещё 7 парней, а также одна 14-летняя девушка.
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Мария Фирсова