В Бурятии задержали организатора поездки на Байкал, в которой погибли пять туристов
Организатора туристической поездки на Байкал, в результате которой погибли пять человек, задержали в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Трагедия случилась 19 мая у скалы Черепаха, когда группа туристов отправилась на экскурсию от туроператора «Кристальный Байкал». Предварительно, после резкого поворота налево «Север-750» опрокинулся и затонул. На борту находились 17 человек вместе с капитаном.
Большинство туристов, включая ребёнка, удалось спасти, однако пять путешественников из Москвы и Подмосковья не выжили. Полицейские оперативно задержали владельца судна и капитана. Первый содержится в следственном изоляторе, а второй — под домашним арестом.
Следствие установило: женщина, руководившая фирмой, знала, что у перевозчика отсутствовали необходимые разрешительные документы. Несмотря на это, она отправила группу в тур на аэролодке. Судно оказалось перегружено почти вдвое — для безопасной эксплуатации на борту не должно быть более десяти человек.
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