МВД предупредило о краже данных под предлогом замены полиса ОМС
В МВД России предупредили, что мошенники используют предлоги продления договора связи, замены полиса ОМС и начисления социальных выплат, чтобы получить личные данные россиян. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники прибегают к разным сценариям. Среди них — запись на ЕГЭ или ОГЭ, доставка посылки, установка домофона и другие поводы. По информации МВД, аферисты нередко пытаются получить код из смс для входа в важные сервисы.
Например, они могут представляться сотрудниками курьерских служб или маркетплейсов, предлагать доставить «заказанный товар» и просить продиктовать код для подтверждения даты и места доставки.
Напомним, что сотрудники государственных учреждений, банков, операторов связи и страховых компаний не должны запрашивать у граждан коды подтверждения, пароли или иные конфиденциальные данные по телефону. Передача такой информации третьим лицам может привести к взлому личных кабинетов, оформлению кредитов и краже денежных средств.
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