МВД предупредило о краже данных под предлогом замены полиса ОМС

04 июня 2026, 07:19

Фото: iStock/NanoStockk

В МВД России предупредили, что мошенники используют предлоги продления договора связи, замены полиса ОМС и начисления социальных выплат, чтобы получить личные данные россиян. Об этом пишет РИА Новости.