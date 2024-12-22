СК РФ возбудил дело по факту истязания детей отцом и мачехой

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В Адыгее начата проверка по факту систематического насилия над тремя детьми со стороны их отца и мачехи.
По данным Следственного комитета РФ в Telegram-канале, информация о случаях избиений и издевательств появилась в социальных сетях.
Двое старших детей смогли сбежать к своей матери, но младший ребёнок остаётся в доме отца. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам региона возбудить уголовное дело по данному факту.
Ведомство также заявило, что расследование находится на контроле прокуратуры республики.
Сейчас следователи проводят проверку и собирают доказательства, чтобы выяснить все обстоятельства и принять меры по защите детей.
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Двое старших детей смогли сбежать к своей матери, но младший ребёнок остаётся в доме отца. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам региона возбудить уголовное дело по данному факту.
Ведомство также заявило, что расследование находится на контроле прокуратуры республики.
Сейчас следователи проводят проверку и собирают доказательства, чтобы выяснить все обстоятельства и принять меры по защите детей.
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Мария Моисеева