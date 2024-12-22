Пропавший Ан-2 нашли на Камчатке

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На Камчатке завершены поиски пропавшего самолёта Ан-2. Воздушное судно, которое исчезло с радаров три дня назад, обнаружено спасателями.
По данным Telegram-канала SHOT, все три человека, находившиеся на борту — командир Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов и пассажир, — живы. Ан-2 перевозил около 800 кг груза, включая продукты питания и запчасти.
Самолёт, построенный в 1988 году, ранее эксплуатировался в Орловской области, а с 2017 года находился в компании «Лайт Эйр», позже переданной ООО «Фаеравиа». Ан-2 направлялся из села Мильково в село Оссора с конечной точкой на посадочной площадке Аметистовое.
Поиски велись в сложных погодных условиях. 19 декабря воздушную часть операции пришлось прекратить из-за сильного снегопада и низкой облачности. Спасатели на снегоходах продолжили движение к предполагаемому месту крушения, что и позволило успешно завершить операцию.
В поисках участвовали два вертолёта Ми-8 и наземная группа из шести сотрудников МЧС.
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Самолёт, построенный в 1988 году, ранее эксплуатировался в Орловской области, а с 2017 года находился в компании «Лайт Эйр», позже переданной ООО «Фаеравиа». Ан-2 направлялся из села Мильково в село Оссора с конечной точкой на посадочной площадке Аметистовое.
Поиски велись в сложных погодных условиях. 19 декабря воздушную часть операции пришлось прекратить из-за сильного снегопада и низкой облачности. Спасатели на снегоходах продолжили движение к предполагаемому месту крушения, что и позволило успешно завершить операцию.
В поисках участвовали два вертолёта Ми-8 и наземная группа из шести сотрудников МЧС.
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Мария Моисеева