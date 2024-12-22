Александр Емельяненко победил стендап-артиста нокаутом за 37 секунд

Фото: iStock/RuslanShevchenko
Российский боец ММА Александр Емельяненко одержал победу над стендап-артистом Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL), который прошёл в Магасе, Ингушетия.
Поединок закончился уже в первом раунде техническим нокаутом через 37 секунд после начала. Это был первый бой для 43-летнего спортсмена за последние полтора года.
На счету Емельяненко теперь 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных поединках. Гончаров, известный как артист стендапа и участник лиги Hardcore, ранее провёл восемь боёв, из которых четыре завершились победой.
Утром 21 декабря Емельяненко написал в своем telegram-канале о готовности к бою и выложил короткое видео, которое показывало его настрой.
Емельяненко проживает и тренируется в Ингушетии. Турнир стал возвращением спортсмена после его последнего боя в мае 2023 года, когда он победил блогера Евгения Ершова.
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На счету Емельяненко теперь 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных поединках. Гончаров, известный как артист стендапа и участник лиги Hardcore, ранее провёл восемь боёв, из которых четыре завершились победой.
Утром 21 декабря Емельяненко написал в своем telegram-канале о готовности к бою и выложил короткое видео, которое показывало его настрой.
Емельяненко проживает и тренируется в Ингушетии. Турнир стал возвращением спортсмена после его последнего боя в мае 2023 года, когда он победил блогера Евгения Ершова.
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Мария Моисеева