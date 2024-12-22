В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни

Видео: telegram-канал ГСУ СК по Петербургу
В Санкт-Петербурге обнаружено тело 30-летней женщины, задушенной и спрятанной в чемодан своим возлюбленным. Ужасная находка была сделана в подвале дома на улице Ольги Берггольц спустя 12 дней после убийства. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу выложила видео подвала, где покоилось тело.
К месту преступления оперативников привели данные, полученные от коллег из Узбекистана, передает «Фонтанка.ру».
История началась с возвращения в Узбекистан 24-летнего Аббоса, гражданина этой республики. Он жил в Петербурге вместе со своей 30-летней возлюбленной, которая была родом из Средней Азии, но на родину мужчина прибыл один. Родственники девушки забеспокоились, когда она перестала выходить на связь, и обратились в милицию.
В ходе допроса Аббос признался, что в результате ссоры 9 декабря задушил свою сожительницу, положил тело в чемодан и оставил его в подвале. После этого, 10 декабря, он покинул Россию.
Сотрудники милиции Узбекистана немедленно связались с коллегами в Санкт-Петербурге, указав точное место — подвал с трупом. 21 декабря чемодан с телом был найден.
Уголовное дело передадут в Узбекистан, где подозреваемого будут судить за убийство.
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«Сотрудники органов внутренних дел побеседовали с (на тот момент предполагаемым преступником) Аббосом и добились от него признания», — уточняет издание.
История началась с возвращения в Узбекистан 24-летнего Аббоса, гражданина этой республики. Он жил в Петербурге вместе со своей 30-летней возлюбленной, которая была родом из Средней Азии, но на родину мужчина прибыл один. Родственники девушки забеспокоились, когда она перестала выходить на связь, и обратились в милицию.
В ходе допроса Аббос признался, что в результате ссоры 9 декабря задушил свою сожительницу, положил тело в чемодан и оставил его в подвале. После этого, 10 декабря, он покинул Россию.
Сотрудники милиции Узбекистана немедленно связались с коллегами в Санкт-Петербурге, указав точное место — подвал с трупом. 21 декабря чемодан с телом был найден.
Уголовное дело передадут в Узбекистан, где подозреваемого будут судить за убийство.
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Мария Моисеева