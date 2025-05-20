СК РФ возбудил уголовное дело против основателя «Медузы»** Галины Тимченко*

Галина Тимченко* (фото: РИА Новости/Владимир Песня)
В Москве возбудили уголовное дело в отношении основателя и гендиректора издания «Медуза»** Галины Тимченко*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Журналистку подозревают в организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в России.
Отмечается, что в сентябре 2024 года и марте 2025-го Тимченко* формировала в Интернете видеозаписи, направленные на формирование протестных настроений у россиян и вовлечение их в деятельность нежелательной организации.
В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Тимченко* в розыск. Она проживает за пределами России.
Напомним, что Галина Тимченко* была главным редактором «Ленты.ру», а в 2014 году основала «Медузу»**.
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*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**организация признана нежелательной в РФ
Отмечается, что в сентябре 2024 года и марте 2025-го Тимченко* формировала в Интернете видеозаписи, направленные на формирование протестных настроений у россиян и вовлечение их в деятельность нежелательной организации.
В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Тимченко* в розыск. Она проживает за пределами России.
Напомним, что Галина Тимченко* была главным редактором «Ленты.ру», а в 2014 году основала «Медузу»**.
Читайте также:
ФНС ликвидировала российский бизнес блогера Майкла Наки*
Сбежавший в Лондон иноагент Oxxxymiron* хочет заработать в РФ на своем имени
Журналистка-иноагент Таратута* объявлена в розыск
*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**организация признана нежелательной в РФ
Анастасия Чинкова