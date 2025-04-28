Журналистка-иноагент Таратута* объявлена в розыск

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В розыск объявлена журналистка-иноагент Юлия Таратута*, информирует МВД России. На сайте ведомства сказано, что в отношении ведущей открыто уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.Статья, по которой ищут журналистку, неизвестна. Перед этим глава пресс-службы столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова говорила в беседе с РИА Новости, что против Таратуты* ведется дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента.
По информации следователей, проживающая за рубежом ведущая не дала информацию, которая необходима по закону об иноагентах. Данные нужно было предоставить не позже середины января.
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*Признана иноагентом в РФ
Никита Кротов