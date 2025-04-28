Журналистка-иноагент Таратута* объявлена в розыск

Трех посетителей ресторана «Бургер-Кинг» в Москве обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете заведения. Как пишет Mash, все произошло 25 апреля в ТЦ «Шагал». Вячеслав, Эрдни и Очир в возрасте 24, 37 и 38 лет соответственно познакомились с будущей жертвой за несколько минут до инцидента.