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Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении двух наёмников из Латвии и США, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что два уголовных дела были направлены для передачи в суд и заочного осуждения.
По данным следствия, гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур участвовали в конфликте в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ). За это им пообещали вознаграждение.
В ведомстве подчеркнули, что оба наёмника открыто публиковали в соцсетях посты, в которых рассказывали о своих корыстных мотивах и совершённых преступлениях.
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По данным следствия, гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур участвовали в конфликте в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ). За это им пообещали вознаграждение.
В ведомстве подчеркнули, что оба наёмника открыто публиковали в соцсетях посты, в которых рассказывали о своих корыстных мотивах и совершённых преступлениях.
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Анастасия Чинкова