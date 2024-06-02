СК РФ завершил расследование дел двух наёмников из Латвии и США

Обвиняемый в оправдании терроризма боец поп-ММА Ильяс Якубов, находящийся под стражей, попросился на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Известно, что спортсмен написал заявление начальнику СИЗО, что готов поехать в зону спецоперации. Кроме того, на суде Якубов говорил, что готов служить, поскольку имеет боевой опыт.