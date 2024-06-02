В Париже выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»

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В Париже около Эйфелевой башни появились пять гробов, покрытых флагами Франции. Надпись поверху гласила: «Французские солдаты, погибшие на Украине».
Об этом сообщило издание Le Figaro. В публикации указано, что происшествие шокировало парижан и гостей французской столицы, что не удивительно. Троих лиц, причастных к установке гробов, задержали. Сами ритуальные изделия полицейские отвезли на экспертизу. Выяснилось, что внутри не было ничего, кроме гипса.
Задержанный водитель крытого грузовика, на котором перевозили гробы, рассказал, что приехал из Болгарии. Он получил 40 евро за перевозку людей и траурного груза. Двое других задержанных оказались соответственно гражданами Украины и Германии. Городская префектура французской столицы возбудила расследование инцидента. Полицейские надеются установить заказчиков необычной церемонии.
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Александр Бойцов