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Военнослужащие ВСУ бросают тела погибших иностранных наёмников на поле боя, поэтому бойцам ВС РФ приходится их хоронить. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Украинские военные, если и забирают тела (погибших на линии боевого соприкосновения – ред), то преимущественно украинцев. Как показала практика, таскать на себе наемников и без того в непростой обстановке никто не хочет. Если тела сослуживцев возвращают родным, то наемников передавать некому», — сказал Климаковский в интервью ТАСС.
По его словам, оставленные на поле боя тела иностранных наёмников приходится хоронить российским бойцам.
Однако он уточнил, что украинские бойцы стараются оставлять тела погибших наёмников без опознавательных предметов. Тем не менее рядом с ними можно иногда найти личные вещи или документы, и даже пластиковые карты. Порой попадаются жетоны или браслеты с личными данными наёмников.
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Элина Позднякова