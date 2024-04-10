Кладбища Штатов обрастают могилами убитых на Украине наемников

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Кладбища США пополняются могилами убитых на Украине наёмников, пишет РИА Новости.
Вслед за европейскими — от Виргинии до Калифорнии — на кладбищах в Штатах появляется все больше захороненных наемников, ликвидированных российскими войсками на Украине.
При этом Джо Байден неоднократно говорил, что не отправит американские войска воевать на Украину. Однако местные СМИ после начала спецоперации постоянно сообщают о гибели американцев.
Среди убитых — 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси. Его ликвидировали через два месяца после начала спецоперации. Останки мужчины захоронили на родине только в марте текущего года. Долгое время он считался пропавшим без вести.
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При этом Джо Байден неоднократно говорил, что не отправит американские войска воевать на Украину. Однако местные СМИ после начала спецоперации постоянно сообщают о гибели американцев.
Среди убитых — 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси. Его ликвидировали через два месяца после начала спецоперации. Останки мужчины захоронили на родине только в марте текущего года. Долгое время он считался пропавшим без вести.
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Алёна Самарева